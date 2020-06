Maia diz que vê 'clima' no Congresso para aprovar novas parcelas do auxílio de R$ 600

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 10, que há clima e ambiente no Congresso para aprovar as duas novas parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600. A intenção do governo anunciada ontem é pagar duas novas parcelas do benefício, mas pela metade do valor.

"Há um ambiente no Congresso (para aprovar) os R$ 600", disse em entrevista à jornalista Leda Nagle. Nessa terça-feira, Maia destacou que se o governo for reduzir o valor do benefício seria necessário passar pela aprovação do Congresso.

Nesta quarta, ele cobrou um debate "democrático e de união" com o governo sobre assunto. "Vamos sentar na mesa, poder Executivo e poder Legislativo. Não queremos aqui derrotar o governo".

O deputado destacou que, depois da perda de vidas pelo novo coronavírus, a situação dos desempregados e informais afetados pela pandemia é o maior drama do País.

Maia avaliou ainda como "provocação" a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre aumentar o auxílio emergencial para até R$ 1 mil desde que os parlamentares indicassem a fonte dos recursos. Ontem, em reunião ministerial o chefe do Executivo sugeriu que a prorrogação do benefício saísse de corte no salário dos parlamentares.

"É claro que foi uma provocação porque é claro que o presidente sabe que o custo de dois meses (do auxílio) são R$ 100 bilhões e o salário dos deputados por 13 meses, com o 13° salário, sai por R$ 220 milhões. Estamos muito distantes do valor", disse Maia.