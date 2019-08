Maia diz segue dialogando com o governo sobre a reforma tributária

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o parlamento segue dialogando com o governo sobre a reforma tributária. A comissão especial que analisa a proposta de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) começou efetivamente seus trabalhos nesta terça-feira, 13, e está definindo cronogramas de trabalho. A equipe econômica do governo pretende enviar uma proposta própria ao Congresso.

“O governo vai ajudar. Não tem problema. O governo disse que quer a unificação dos impostos federais e a criação de uma nova CPMF. O presidente da República, que é quem envia a PEC, disse que é contra CPMF, então, estamos no mesmo projeto”, disse.

Mais cedo, o relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da Maioria, afirmou que pretende apresentar o seu parecer sobre o tema em 8 de outubro na comissão especial da Câmara.

Ele apresentou nesta tarde o seu plano de trabalho e afirmou aos seus pares que priorizará o debate em torno da proposta de emenda à Constituição (PEC 45), inclusive, com a possibilidade de discutir pontos que estão em outras propostas.