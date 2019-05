Maia pede a relator que apresente texto da reforma da Previdência antes do dia 15

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira, 28, que vai pedir ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que apresente seu texto na Comissão Especial antes do dia 15 de junho, para que haja tempo de ele ser votado também no plenário da Casa ainda no primeiro semestre.

"O tempo está ficando apertado e pedi ao relator que antecipe em uma semana ou cinco dias a leitura do texto. Esperamos chegar na economia que o ministro Paulo Guedes deseja para a Previdência", disse Maia ao deixar a sede do Ministério da Economia, onde se reuniu com Guedes, secretários e outros 13 parlamentares.

Segundo Maia, o encontro serviu para tratar também de projetos urgentes para o País, além da Previdência. O principal deles, disse o presidente da Câmara, é a reforma do Estado. "Trouxe comigo um grupo de deputados de vários partidos para podermos organizar a votação de temas importantes para modernizar e melhorar a eficiência do Estado", acrescentou Maia.

O presidente da Câmara disse ainda que a reorganização da regra de ouro é prioridade devido ao grande engessamento do Orçamento federal. Maia adiantou que o governo e os parlamentares negociam emendas para tratar da cessão onerosa na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento impositivo.