Maia reúne lideranças políticas nesta terça em busca de votos pela Previdência

BRASÍLIA - Na primeira reunião do ano com lideranças políticas para tentar angariar votos e aprovar a reforma da Previdência, o governo busca traçar uma estratégia em busca de maior apoio à proposta.

A menos de três semanas da data marcada para o início da votação, 19 de fevereiro, o governo ainda está longe de ter os 308 votos necessários para aprovar o texto.

A reunião convocada para esta terça-feira, 30, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve contar com a presença de lideranças da base aliada do governo.

Já chegaram à residência oficial o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, o líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE), o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), o líder do PR na Câmara, José Rocha (BA), o indicado para líder do PSDB, Nilson Leitão (MT), e o vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP)

Senado. Mais cedo, Marun esteve com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). Os dois trataram justamente da tramistação da reforma dentro da casa legislativa. O encontro aconteceu na residência privada de Oliveira e envolveu apenas um assessor pessoal do ministro.

"Discutimos a pauta do Senado para o ano que vem (este ano, de 2018). Chegando no Senado, a Previdência vai ser prioridade. O que ele (Eunício) não quer é que chegando num dia, tenha que aprovar no outro. Obviamente ele não quer fazer este tipo de compromisso e nem nós queremos que seja assim", disse Marun.