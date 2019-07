Maia se reúne com líderes e relator da Previdência deve chegar para encontro

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está reunido com líderes, principalmente de partidos do Centrão, para tentar fechar um acordo que destrave a votação da reforma da Previdência. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o relator da proposta, Samuel Moreira (PSDB-SP), também vai participar do encontro para discutir um novo texto, já com ajustes feitos depois da leitura de ontem.

A intenção dos parlamentares envolvidos nessa conversa é conseguir resolver logo os impasses para que o processo de votação do parecer seja iniciado ainda nesta quarta-feira, 3.

Enquanto ocorre esse encontro na casa de Maia, deputados da comissão especial seguem à espera do relator desde as 13h. O momento da leitura, no entanto, ainda depende de outros fatores. Quando a sessão for de fato iniciada, o presidente terá de avaliar ainda alguns requerimentos de retirada e adiamento de pauta. A oposição está em obstrução e pode atrasar o andamento dos trabalhos. Além disso, o Congresso Nacional está com sessão aberta e pode iniciar a ordem do dia a qualquer momento, o que obrigaria a suspensão da comissão. O colegiado, no entanto, pode ser retomado na sequência.

Mais cedo, o presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), liberou os deputados a saírem da sala, com a promessa de que todos serão avisados quando os trabalhos estiverem para começar, com a presença do relator. Ramos enfatizou mais uma vez que a sessão de hoje será realizada.