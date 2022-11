Maior agilidade no envio e recebimento de dados

O 5G vai acelerar a captação, a transmissão, a circulação, o armazenamento e o processamento de dados em enorme volume e também será a base para criação de novos produtos e serviços. Para que as empresas consigam aproveitar os benefícios dessa internet mais rápida e de menor latência, terão de priorizar também novas demandas de tecnologia, como o Edge Computing, Computação de Borda na tradução para o português.

O Edge Computing atua de forma complementar à nuvem e traz o poder computacional para perto da aplicação, do usuário, das fontes de dados, evitando qualquer latência, por menor que seja, já que o processamento dos dados é feito praticamente “no local”, antes do tráfego em rede.

“O principal benefício é realmente permitir cenários de negócio e transformação digital que até hoje não eram possíveis em ambientes centralizados, em função da latência e do gargalo da rede”, afirma Diuliana França, diretora de Serviços de Cloud da Embratel.

Aplicações

A Embratel já realiza trabalhos em parceria com diversas empresas para entender a realidade de cada negócio e os cenários possíveis de aplicação de Edge Computing. Para isso, a companhia criou o Embratel Cloud Edge, que utiliza os seus milhares de bases espalhadas pelo País para colocar processamento próximo à casa do cliente e à disposição das empresas.

“Dentro de um mesmo cliente, teremos diferentes pontos a endereçar e a solução não é a mesma para todos os casos. Atuamos para entender o cenário do cliente, suas demandas de negócio e o que se deseja atingir, para então levar a melhor proposição em infraestrutura e serviços que atendam aos objetivos”, informa Diuliana.

A meta, segundo a executiva, é a de sempre garantir “respostas rápidas, com baixíssima latência e alto volume de processamento”. E, assim, beneficiar as mais diversas áreas como o agronegócio, e-commerce, setor financeiro, governo, educação, cidades inteligentes e indústria 4.0.

“A Embratel atua com parceiros globais de tecnologia, ampliando o portfólio e provendo serviços com segurança e excelência no mercado. Com isso, nosso papel é trabalhar junto às empresas e compor tudo que vai endereçar a necessidade de negócio, de conectividade a serviços de Inteligência Artificial”, finaliza a executiva.