Maior parte das menções de Black Friday no Twitter foram positivas

Durante as 24h da Black Friday foram 6.380 citações no Twitter relacionadas à data. Dessas, 5.077 foram menções com sentimento positivo, de acordo com monitoramento da ferramenta HugMe, do ReclameAQUI. O período de maior movimento aconteceu das 13h às 14h, quando foram encontradas 639 citações.

A surpresa desse ano foram as menções a empresas de Fast Food. Elas foram as mais citadas, e tiveram 93% de menções positivas, ou seja, as promoções agradaram e movimentaram os consumidores que fazem uso dos microblogs.

As livrarias vieram em sequência, mas sem o mesmo sucesso, foram apenas 63% de menções positivas. O terceiro lugar ficou com artigos esportivos (73% positivas) e o quarto com Perfumes e cosméticos (81% positivas). Quem termina o Top 5 das mais mencionadas é o setor de vestuário, com 68% de menções positivas.

Quando se trata de saber qual o horário com mais reclamações, ou citações negativas avaliadas pela ferramenta, o meio-dia (12h) foi o momento preferido, com 137 menções ruins relacionadas à data. Já para falar positivamente das promoções o horário predileto foi o das 13h, com 521 menções.

A ferramenta mapeou mais de 100 lojas e expressões que indicam sentimentos positivos e negativos para classificar as menções. No e-commerce brasileiro, as vendas somaram R$ 2,6 na Black Friday 2018, alta de 23% em relação a 2017, de acordo com a Ebit|Nielsen.