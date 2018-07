Maior parte dos mercados asiáticos fecha em alta por bancos A maioria das bolsas asiáticas avançou nesta quinta-feira, impulsionadas por bancos e financeiras depois que o governo dos Estados Unidos detalhou plano para auxiliar seguradoras de títulos com problemas e protelar uma nova leva de baixas contábeis bilionárias. Os títulos do governos japonês recuaram ante seus picos deste ano, com os investidores migrando para ações na expectativa de que um pacote de auxílio evite efeito dominó de perdas pelo setor financeiro. "A volatilidade irá continuar no curto prazo até que possamos ver o tamanho final do dano que os financiamentos imobiliários de risco fizeram", afirmou Tony Russel, consultor de ações no ABN AMRO Morgans. O índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou em alta de 2,1 por cento, com a ajuda de bancos como o Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group, com a diminuição dos medos de novas baixas contábeis. Contudo, o índice ainda acumula queda de 15 por cento este ano e a maior queda percentual desde o 11 de setembro na terça-feira. Na Austrália bancos como Macquarie Group ajudaram o mercado a fechar em alta de 3,1 por cento. Na Coréia do Sul a quinta-feira também foi positiva, com a bolsa avançando 2.1 por cento. O índice Strait Times de Cingapura subiu 2,23 por cento e a bolsa de Hong Kong cresceu 3,1 por cento. Na bolsa de Xangai a alta foi mais tímida, de 0,3 por cento, por conta de dados econômicos alimentando expectativas de mais apertos políticos. "A reação do mercado contra um salto nas ações parece tão volátil quanto foi no mercado de treasuries overnight, mas o otimismo que ajudou as ações não deve durar muito", afirmou Akihiko Yokoyama, estrategista chefe no JPMorgan Securities em Tóquio.