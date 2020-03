Maioria das bolsas asiáticas sobe após Fed prometer suprir dólares ao mercado

O anúncio do Federal Reserve (Fed) de que suprirá dólares a bancos centrais que passam dificuldades com a escassez da moeda americana ajudou a maioria das bolsas asiáticas a reencontrar o caminho da alta na sessão desta sexta-feira, 20 - mesmo que ainda estejam longe de qualquer recuperação significativa das quedas decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

Além dos índices acionários, moedas que na sessão da véspera registraram pesadas perdas em relação ao dólar ficaram aliviadas da pressão recente, avançando sobre a divisa dos Estados Unidos.

A Bolsa de Seul disparou 7,44%, a de Sydney teve alta de 0,70% e a de Xangai ganhou 1,6%. Já a Bolsa de Tóquio não teve sessão nesta sexta devido a feriado no Japão.

Por volta das 4h (de Brasília), a Bolsa de Cingapura subia 1,71% e a de Hong Kong avançava 4,69%. No mercado futuro de Nova York, o Dow Jones ganhava 1,75%, o S&P 500 avançava 1,44% e o Nasdaq subia 2,13%.

Já no câmbio, no mesmo horário, o dólar caía a 1.244,75 wons sul-coreanos, 109,89 ienes, 0,9805 francos suíços e 7,0946 yuans. O dólar australiano disparava a US$ 0,5917, o dólar neozelandês subia a US$ 0,5804, o euro ganhava a US$ 1,0753 e a libra tinha alta a US$ 1,1692.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em forte alta na madrugada desta sexta, ampliando os robustos ganhos da sessão anterior, quando o Departamento de Energia (DoE) anunciou a compra de 30 milhões de barris de petróleo americano, com o objetivo de ampliar as reservas estratégicas dos EUA. Além disso, o presidente americano Donald Trump sugeriu na quinta, 19, que poderá intervir na guerra de preçoes entre Arábia Saudita e Rússia "no momento apropriado".

A recuperação veio depois de o petróleo acumular violentas perdas em meio a preocupações som o impacto econômico da pandemia de covid-19.

Às 4h48 (de Brasília), o petróleo WTI para maio subia 6,99% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 27,72 o barril, após dar um salto recorde de 24,39% nos negócios do dia anterior, enquanto o petróleo Brent para o mesmo mês avançava 5,80% na International Exchange (ICE), a US$ 30,12 o barril, depois de avançar 14,43% na sessão anterior.