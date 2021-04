Mais tecnologia, menos estresse

A tecnologia tem sido uma grande aliada para as mulheres que empreendem ou que querem abrir um negócio. E, praticamente, elemento essencial em um cenário de pandemia como o enfrentado atualmente.

Luciane Dalmolin, responsável pelo segmento de Pequenas Empresas para todo o Brasil da Dell Technologies, conta que as empreendedoras precisam colocar a tecnologia como um pilar de seus negócios, logo no plano inicial. “O motor propulsor da transformação digital, que já vinha sendo falada há alguns anos, sem dúvida, foi a pandemia, porque nós passamos a viver no mundo virtual. Quem se movimentou para adaptar seus negócios para o digital, com certeza, superou os desafios mais rapidamente e até cresceu.”

Para ajudar as mulheres nessa jornada do empreendedorismo, a Dell Technologies possui um time de consultores de tecnologia que ajudam as empreendedoras gratuitamente a entender quais são as melhores soluções para seus negócios – desde a compra dos equipamentos e periféricos até a escolha do sistema operacional.

“Na Dell, entendemos que cada negócio tem a sua necessidade. E o nosso time, que atende pequenas e médias empresas, está disponível pelo telefone, pelo chat ou pelo Whatsapp para essa empreendedora, ajudando-a a construir essa jornada, desde o início do negócio, mas já pensando em escalabilidade”, explica.

A Dell Technologies possui um programa para mulheres para que elas aprendam a usar novas ferramentas e recursos para potencializar seus negócios. É a rede DWEN, Dell Women’s Entrepreneur Network, que capacita mulheres empreendedoras com orientação tecnológica e ainda auxilia os negócios, ampliando as redes de contatos globais dessas mulheres e o acesso ao capital.

Tecnologia é solução, não problema

Quando a mulher empreendedora tem uma infraestrutura tecnológica satisfatória para se dedicar aos seus negócios, como um bom equipamento e um sistema operacional de ponta, como Windows 10, usado por mais de 900 bilhões de dispositivos, ela consegue focar exclusivamente em seu negócio. Atualmente, como parte do Microsoft 365, o Windows 10 usa a energia e as informações valiosas da nuvem para fornecer a experiência mais segura e produtiva da Microsoft até o momento.

Recentemente, a Dell Technologies realizou um estudo chamado Brain On Tech, em parceria com a EMOTIV, empresa de bioinformática e neurociência, para avaliar como os equipamentos e tecnologias de trabalho afetam a qualidade e a produtividade dos profissionais. Os resultados mostraram que os recursos, como computador e acessórios, são fatores essenciais para medir o estresse e a eficiência dos trabalhadores.

De acordo com o estudo, profissionais que utilizam computadores considerados insatisfatórios podem levar até 40% mais tempo para realizar as tarefas, quando comparados àqueles que utilizam um computador moderno, com software adequado. A pesquisa ainda mostra que um equipamento adequado gera a economia de até 15 horas semanais de trabalho, equivalente a 23 minutos por hora trabalhada.

Segundo o estudo, a tecnologia pode ter impacto positivo nos sentimentos e no alívio do estresse dos profissionais, reduzindo até mesmo os riscos de diversas doenças associadas a problemas emocionais.

Caso precise de uma solução personalizada de tecnologia, com Dell Technologies e Windows 10, basta acessar www.dell.com.br/dwen ou Dell.com.br/SuaEmpresa.