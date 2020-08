Mais transparência e facilidade nas transações financeiras

O Superbid Marketplace acaba de lançar mais uma novidade que vai facilitar a forma de fazer negócios utilizando sua plataforma transacional. Com a fintech S4Pay, que tem como CEO Ricardo Fajnzylber, o marketplace vai facilitar a relação de negócios entre compradores e vendedores. A empresa de meios de pagamentos será exclusiva para compras e vendas no Superbid Marketplace, fazendo a administração de todas as cobranças e pagamentos realizados. A novidade traz uma nova experiência de compra, com mais transparência e agilidade em todo o processo de liquidação financeira. Comprador e vendedor poderão concluir suas transações em poucos minutos e com total segurança. O sistema atende a todas as conformidades exigidas de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

A partir de agora, o usuário que faz uma compra no Superbid Marketplace faz o depósito diretamente na plataforma, utilizando a Conta Digital S4Pay. Cabe à fintech fazer a distribuição dos valores e comissões recebidas e validar que todos os quesitos de conformidade financeira estão sendo cumpridos. Confirmado o recebimento dos valores, o comprador será autorizado a retirar o produto. “Com essa novidade, o Superbid avança no desenvolvimento de uma plataforma transacional com elevado padrão de governança e que tem por trás um negócio de intermediação de bens e serviços financeiros”, destaca Ricardo Fajnzylber.

Antes de assumir a gestão da fintech do grupo, Fajnzylber passou por instituições como Citibank, BBA, Santander e mais recentemente o banco BV, onde teve papel importante na transformação digital pela qual a instituição passou, incluindo o desenvolvimento de produtos e serviços financeiros voltados às fintechs. “Com o conhecimento adquirido ao longo da minha carreira, espero contribuir para essa nova etapa de transformação do Superbid Marketplace”, aponta o executivo.

Vale destacar que toda a mudança do ponto de vista financeiro só é possível porque o Banco Central, nos últimos anos, tem incentivado a criação de instituições de pagamento (uma das modalidades das chamadas fintechs) com o objetivo de aumentar a competitividade e a eficiência das operações financeiras no País. A partir de outubro, por exemplo, entra em operação o PIX, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central, que reduz o número de intermediários entre a saída do dinheiro de uma conta e a chegada do valor à conta do favorecido, simplificando o fluxo de pagamentos e transferências. Atualmente, essa operação passa pelo emissor do cartão, pela bandeira, pela adquirente (“empresa da maquininha”), até ser creditada na conta no banco de destino. Com o PIX, as operações serão instantâneas e sem intermediários, liquidadas instantaneamente 24 horas por dia, 7 dias por semana e com custo significativamente menor.

É neste contexto que surgem as chamadas fintechs, entre elas as instituições de pagamentos que prestam serviços de transferência de valores para seus usuários, mas que não são banco. E o Superbid sai na frente ao criar a S4Pay, uma das primeiras a atuarem dentro deste mercado. De acordo com Fajnzylber, a meta é chegar ao fim deste ano com cerca de 150 mil contas digitais abertas, todas de usuários compradores e vendedores do Superbid Marketplace.

É uma disruptura importante, já que todo o processo poderá ser feito dentro da plataforma, de maneira mais rápida e com custos menores que nos meios tradicionais. “A transação é feita 100% dentro da plataforma e todo o processo é feito de acordo com as regras do Banco Central, o que traz toda a segurança tanto para quem paga pela compra quanto para quem recebe pela venda”, diz o fundador do Superbid, Rodrigo Santoro. “Estamos lidando com dinheiro de outras pessoas e empresas, por isso todo o processo segue regras rígidas e muita governança”, complementa.

Um dos pioneiros na realização de leilões oficiais no mundo digital, o Superbid tem operações no Brasil e em mais sete países, conta com 450 colaboradores e realiza mais de 50 eventos por dia na América Latina, o que o posiciona como um dos maiores grupos da região. Anualmente, cerca de 8 milhões de usuários buscam por oportunidades oferecidas por mais de 8 mil corporações e empresas vendedoras que utilizam o marketplace. Entre as companhias que já usaram a plataforma do Superbid Marketplace estão Petrobras, General Motors e Pepsico, além de grandes nomes do agronegócio e do setor de construção, em território nacional e também em outros países da América Latina.

O Grupo Superbid foi fundado em 1999. A princípio, apenas um leiloeiro anunciava na plataforma. Nos últimos cinco anos, a companhia decidiu se reinventar, abrindo a plataforma para uso de outros vendedores e transformando-se em um marketplace de bens de capital, disponibilizando soluções transacionais com ênfase em tecnologia para o mercado de leilões.