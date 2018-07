Malha fina do IR retém 361.451 declarações neste ano

A malha fina do Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano reteve 361.451 declarações de rendimentos de contribuintes. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 19, pela Receita Federal e indicam uma redução de 118.261 no número de declarações retidas na comparação com o ano de 2007. Veja também: Caiu na malha fina? Veja as providências a serem tomadas O principal motivo para as declarações serem retidas foi a omissão de rendimentos. Declarações com omissão de rendimentos lideraram as retenções, com 44,07% do total. Em seguida, as divergências dos dados do imposto de renda retido na fonte, com 30,78% do total. Em nota à imprensa, o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, Joaquim Adir, enfatiza a importância da consulta feita pelos contribuintes ao extrato de processamento de sua declaração no site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br). O último lote de restituição referente ao imposto pago em 2007 foi pago no dia 15 de dezembro. A partir de agora, quem não teve a declaração processada até esse lote, está na malha fina da Receita.