Manifestações de caminhoneiros bloqueiam rodovias e Marginais em SP

SÃO PAULO - A greve dos caminhoneiros contra o aumento do diesel chega ao quarto dia e ainda traz reflexos nas rodovias e nas Marginais do Tietê e Pinheiros na tarde desta quinta-feira, 24.

Por volta das 16h30, os caminhoneiros voltaram a fechar a pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido da Castelo Branco, na altura da Ponte das Bandeiras.

Manifestação de caminhoneiros na Marginal Tiete, sentido Castelo Branco, pista expressa, após Ponte das Bandeiras, ocupação de duas faixas. #ZN. — CET São Paulo (@CETSP_) 24 de maio de 2018

Ainda de acordo com a Companhia de engenharia de Tráfego (CET), pela manhã, os caminhoneiros bloquearam a Marginal do Tietê, no sentido da Castelo Branco, na altura da Ponte Júlio de Mesquita. O grupo também interditou as pistas expressa e local da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, nas proximidades da Ponte Laguna.

Além dos caminhoneiros, motociclistas e motoristas de Uber também se juntaram aos protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Nas Marginais do Rio Tietê e Pinheiros, importantes corredores em São Paulo, motociclistas fazem manifestação na tarde desta quinta-feira. Já em Brasília, pela manhã, motoboys e motoristas do Uber bloquearam portas da distribuidora de combustíveis da BR e do centro de distribuição da Raízen.

Segundo a Ecovias, a Anchieta tem manifestação na altura do km 24, no sentido do litoral. A faixa da esquerda está bloqueada na pista central e marginal.

Via Anchieta tem manifestação na altura do km 24, no sentido Litoral, com bloqueio da faixa da esquerda da pista central e marginal, com lentidão do km 23 ao km 24. ?????? — Ecovias (@_ecovias) 24 de maio de 2018

A rodovia Régis Bittencourt também apresenta interdições nos trechos: km 67, km 279, km 280, km 385,7 e km 477.

PONTOS DE MANIFESTAÇÃO Acostamento e faixa 2 interditados: - Km 67 Norte Há 3 km de lentidão - Km 279 Norte Há 2 km de lentidão - Km 280 Sul Há 1,5 km de lentidão - Km 385,7 Sul Há 4 km de lentidão - Km 477 (Norte e Sul) Norte: Há 1 km de lentidão Sul: Há 6 km de lentidão — Arteris Régis (@Arteris_ARB) 24 de maio de 2018

Na tarde desta quinta-feira, o tráfego também permanece lento na rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, entre o km 15 e o km 18, em reflexo de manifestação na altura do km 12, na região de São Paulo.

+ Entenda a alta nos combustíveis e o protesto dos caminhoneiros

+ Apenas 40% dos ônibus circulam em SP nesta quarta; rodízio é suspenso

Caminhoneiros também realizam bloqueios na rodovia Fernão Dias, segundo a Autopista Fernão Dias que administra a via.