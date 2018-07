Mansueto será anunciado amanhã secretário do Tesouro

BRASÍLIA – O economista Mansueto Almeida será o novo Secretário do Tesouro Nacional, de acordo com o que apurou o Broadcast. O anúncio será feito amanhã pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.

Mansueto é o atual secretário de Acompanhamento Fiscal e Loterias do Ministério da Fazenda. Ele vai substituir Ana Paula Vescovi, que já foi anunciada como secretária executiva e braço-direito de Guardia.

Mansueto já tinha sido convidado por Guardia, mas resistia em oficializar até ter certeza de que todos os subsecretários do Tesouro ficariam no cargo e lhe dariam apoio no comando.

No início da gestão de Henrique Meirelles, Mansueto foi convidado para ser o secretário do Tesouro e não aceitou. O Broadcast antecipou na semana passada que Mansueto havia sido convidado para o cargo.