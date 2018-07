Mantega apresentará proposta para a dívida rural na 2ª O ministro das Relações Institucionais, José Múcio, afirmou hoje que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, se comprometeu a apresentar na próxima segunda-feira (dia 28) uma resposta ao setor agrícola em relação à situação dos produtores que têm dívidas vencendo entre janeiro e março deste ano. O problema foi causado porque o governo havia se comprometido a negociar o assunto até o dia 31 de dezembro do ano passado. No entanto, com as discussões em torno do fim da CPMF, essa negociação foi adiada para março. O setor agrícola ficou preocupado porque parte dos produtores tem dívida vencendo nos três primeiros meses do ano e ficaria marcada como inadimplente. Múcio disse que ainda não há um acerto de que esses produtores com dívidas vencendo até março, serão considerados adimplentes, caso não efetuem o pagamento. "Hoje quem tem dívida vencendo e não paga é considerado inadimplente. A proposta é que eles sejam considerados adimplentes", explicou Múcio. O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Marcos Montes (DEM-MG), disse que viu "boa vontade" no ministro Mantega. Ele solicitou, ainda, que o secretário-executivo da Fazenda, Bernard Appy, dê subsídios técnicos ao ministro da Fazenda. De acordo com Montes, a resposta do ministro Mantega, prometida para a próxima segunda-feira, será dada aos deputados, após conversa entre os ministros Múcio e Stephanes, da Agricultura.