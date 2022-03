'Mantemos esforço para divulgar contagem populacional do Censo em 2022', diz presidente do IBGE

RIO – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está pronto para levar a campo em 1º de agosto a coleta do Censo Demográfico 2022 e pretende divulgar ainda este ano ao menos os dados colhidos sobre a contagem da população, afirmou Eduardo Rios Neto, presidente do instituto, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

“Acho que é possível, com base nos testes. O desafio é esse, tentar pelo menos a contagem da população”, disse Rios Neto, embora reconheça que o adiamento da coleta em campo de junho para agosto deixou o prazo mais apertado para viabilizar as primeiras divulgações de resultados ainda este ano. “O objetivo é esse, e a confiança é total. É um compromisso que eu tenho com os municípios, que são parceiros do IBGE”.

O órgão divulgou nesta quinta-feira, 17, os resultados preliminares do primeiro teste nacional do Censo. O levantamento censitário foi conduzido entre novembro e meados de fevereiro, em localidades das 27 Unidades da Federação.

“A gente queria fazer uma coisa que tivesse um tamanho experimental e checasse tudo. Nós estamos muito satisfeitos. Não teve um grande ponto preocupante ou negativo para o futuro”, avaliou Rios Neto.

Segundo ele, o teste nacional revelou possíveis aprimoramentos, como a possibilidade de mais instrumentos de controle da operação em tempo real. Os recenseadores visitaram 59.535 endereços, sendo 39.477 deles ocupados por moradores. Os técnicos conseguiram realizar 38.371 entrevistas: 98,1% na modalidade presencial, 1,3% pela internet e 0,6% por telefone. O resultado significa que 111.184 pessoas foram recenseadas.

Todos os locais visitados no teste nacional serão novamente recenseados a partir de 1º de agosto, quando começa a coleta oficial que percorrerá todos os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. No mês anterior, servidores começarão o trabalho em campo da pesquisa de entorno de domicílios, onde registram características das ruas e regiões a serem percorridas.

“Uma coisa que fiquei muito satisfeito é que a taxa de cobertura foi muito alta. Era um dos temores que a gente tinha”, disse Rios Neto, lembrando que a taxa de cobertura é um desafio universal em operações censitárias.

Nem o recrudescimento da pandemia, provocado pelo avanço no número de contaminações pela variante Ômicron do coronavírus, atrapalhou o trabalho de campo.

“O grosso do teste, eu diria que 99% do teste, foi em novembro. O recrudescimento foi em dezembro. Nós demos até sorte”, disse. “Como temos um modelo misto de coleta, fizemos muito menos entrevista por telefone e por internet do que eu gostaria. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz porque a população estava a fim de ser entrevistada. Acho que tinha uma demanda reprimida. E logo depois veio a terceira onda”, explicou.

Rios Neto exaltou o trabalho de coleta das coordenadas de todos os domicílios visitados, que permitem acompanhar praticamente em tempo real o percurso dos recenseadores em campo, mas também abrem oportunidade de novos usos dessas informações em estatísticas futuras e até no trabalho de agentes de segurança em socorro a vítimas de eventuais novas tragédias ambientais.

“Nós tivemos Brumadinho e Mariana (o rompimento de barragens da Vale), aqui em Minas Gerais. Agora tivemos, por exemplo, Petrópolis (no Rio de Janeiro, afetada por um temporal), e o caso do Morro da Oficina é o mais emblemático. Se o desastre de Petrópolis tivesse ocorrido depois do Censo, a gente teria naquela lama do Morro da Oficina os pontinhos amarelos que a gente está divulgando, onde estavam os domicílios pré-deslizamento. E as coordenadas estão lá. Com o deslizamento (de terras), a gente não vê mais as casas, mas a gente teria esse estabelecimento com informações”, exemplificou Rios Neto.

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico deveria ter ido a campo em 2020, mas acabou adiado por causa da pandemia de covid-19. O órgão estatístico tentou realizar o Censo em 2021, mas não obteve a verba necessária no orçamento federal. Após determinação pelo Supremo Tribunal Federal de que o governo federal realizasse o Censo, o levantamento estatístico foi novamente marcado, desta vez para meados de 2022.

“O orçamento está tudo dentro do previsto. Tivemos aprovado tudo o que a gente pediu”, garantiu Rios Neto.

A inflação elevada, que reduz o poder de compra da verba demandada inicialmente para o levantamento, e o próprio corte no orçamento anual do IBGE são desafios, reconhece o presidente do órgão.

“Não tem operação no mundo que não tenha percalços. O orçamento regular do IBGE sofreu um corte como todo o resto do Ministério da Economia. Nós estamos solidários com eles e tentando resolver. Sob o prisma do orçamento do Censo, a gente teve tudo que pediu. Claro que o mundo é dinâmico e tudo muda, mas nós somos profissionais e estamos preparados”, declarou.

O órgão também enfrenta o enxugamento do corpo de servidores efetivos, que precisa de reposição via concurso público. Segundo o sindicato de servidores do IBGE, o ASSIBGE-SN, o instituto não realiza um novo concurso para servidores efetivos desde 2015. Desde então, o órgão teria perdido quase 1.500 servidores por aposentadorias e exonerações, o que corresponde a uma queda de 25% no quadro de funcionários efetivos.

“Mas o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) do IBGE para 2023 entrará com uma demanda grande de concurso”, disse o presidente do órgão. “Ainda está em elaboração, mas vamos fazer um pedido substancial. Se não der para tudo em 2023, será escalonado para 2023 e 2024. Porque realmente ficou muito tempo sem (concurso para reposição de aposentadorias)”, completou.

O sindicato de servidores do IBGE tem feito mobilizações que reivindicam, entre outras pautas, um reajuste salarial emergencial de 19,99% para os servidores concursados e temporários, como forma de reposição de perdas inflacionárias. Caso não sejam atendidos pelo governo, o sindicato alerta que o movimento pode resultar em uma greve por tempo indeterminado.

“A gente sabe que tem uma demanda reprimida pelo reajuste salarial. Mas qualquer pessoa razoável sabe que isso não será resolvido utopicamente”, resumiu Rios Neto, que afastou a possibilidade de uma eventual paralisação de servidores atrapalhar os trabalhos do Censo 2022. “Eu estou confiante que os servidores do IBGE sabem a importância e a responsabilidade do Censo”, acrescentou.

O órgão ainda avalia o retorno presencial em unidades que passaram ao trabalho remoto durante a pandemia. O plano em construção prevê trabalho misto ou presencial. A manutenção de servidores trabalhando remotamente pode representar uma economia para o órgão com despesas de aluguel, por exemplo.

“O retorno presencial não será completo nunca mais. Você vai ter modelos híbridos, trabalho à distância com parte (do corpo de servidores) da casa”, previu Rios Neto. “A coleta é presencial”.