Manutenção de autonomia facilita combate à inflação por BC em meio a eleições; leia análise

BRASÍLIA - Ao referendar a autonomia do Banco Central, o Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou a autorização para que a equipe de Roberto Campos Neto tome medidas duras para tentar conter a escalada da inflação, mesmo que isso signifique cortar o ímpeto de recuperação da economia brasileira em 2022 – em meio à tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Uma autorização muito mais importante agora do que era em fevereiro, quando o Bolsonaro sancionou a lei de autonomia do BC. Na semana em que a nova legislação entrou em vigor, o mercado esperava uma inflação comportada, de 3,82% neste ano. Agora, praticamente seis meses depois, os mais de 100 economistas ouvidos semanalmente pelo próprio BC já apostam em um IPCA de 7,11% em 2021, muito acima do teto da meta para este ano – de 5,25% – e quase o dobro do centro do alvo de 3,75%.

Ao subestimar a inflação dos alimentos - que julgava ser temporária –, ser surpreendido pela alta dos preços dos serviços e ainda ter que lidar com uma crise hídrica sem precedentes, o BC perdeu por muito a sua principal missão de conter a inflação em seu primeiro ano de autonomia formal.

O próprio Campos Neto já admite que as projeções do mercado começaram a se descolar também para 2022. Em fevereiro, os economistas ouvidos pelo BC projetavam uma inflação de 3,49% no próximo ano, bem alinhada ao centro da meta de 3,50%. Agora, as apostas já subiram para 3,93% no último Relatório Focus.

Para evitar que a meta de 2022 também vá para o espaço, o BC passou a correr atrás com uma política monetária declaradamente contracionista, com uma taxa de juros mais alta que o patamar considerado neutro (ou seja, um patamar da Selic que compromete o crescimento do PIB do próximo ano).

Em fevereiro, o mercado esperava chegar ao fim deste ano com a Selic em 4% ao ano, subindo para 5% ao fim de 2022. De lá para cá o aperto foi inevitável. A taxa básica de juros já está em 5,25% ao ano e o BC deve levá-la para 6,25% em setembro. Para o fim do ano as expectativas são de uma taxa de 7,50% - a mais alta desde dezembro de 2017. E, pelas estimativas atuais, a Selic deve permanecer estacionada neste patamar durante todo o ano de 2022.

O remédio é amargo e deve curar no médio prazo a doença da inflação, mas o efeito colateral é travar o crescimento econômico e, consequentemente, a geração de empregos nos meses à frente. Lembrando que "suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego" são as novas missões acessórias impostas ao BC pelo Congresso Nacional na lei de autonomia do órgão.

O principal argumento a favor da autonomia formal do BC é justamente livrar o presidente da instituição e os membros da diretoria colegiada das pressões políticas do governo da vez. Períodos de inflação alta seguidos por aperto monetário com subida de juros fazem mal à popularidade de qualquer presidente, e Bolsonaro já sentiu o baque de olho nas próximas eleições.

Mas, se o presidente conseguiu dobrar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para arrumar um jeito – seja qual for – de gastar mais em um programa social em 2022, Campos Neto já avisou no último dia 13 que “é impossível para qualquer banco central segurar as expectativas com um fiscal descontrolado”. Nesta semana, com a autonomia ainda em jogo durante o julgamento pelo STF, o presidente do BC moderou o tom e alegou que o mercado precisa reconhecer que há "pano de fundo melhor do fiscal", apesar dos ruídos das recentes propostas do Executivo.

Guedes, aliás, voltou a defender a autonomia do BC em eventos públicos realizados na quarta e nesta quinta, nos dois dias de julgamento do STF. Ter o ministro da Economia como um aliado é visto como algo de extrema importância, uma vez que o comprometimento de Bolsonaro neste momento já não é dado como tão certo quanto foi no passado em função do cenário econômico.

Mesmo com a autonomia sancionada desde fevereiro, Campos Neto não deixou de frequentar o núcleo político do governo, em agendas públicas e privadas. E, segundo fontes, tratou do assunto com seus interlocutores. Ao mesmo tempo em que ouviu apoio em relação à autonomia também foi cobrado pela alta dos juros, principalmente no cartão de crédito e do cheque especial, que tendem a subir mais com o aperto monetário.

Mas o presidente do BC sabe que seu trabalho não se esgota junto com o mandato de Bolsonaro. Independentemente da reeleição ou não do atual ocupante do Planalto, o mandato de Campos Neto vai até o fim de 2024.