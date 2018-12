Marcelo Caetano é escolhido secretário-geral da Associação Internacional de Seguridade Social

BRASÍLIA - O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, foi escolhido hoje para ocupar o cargo de secretário-geral da Associação Internacional da Seguridade Social. Ele será o primeiro secretário-geral oriundo de uma economia emergente nessa instituição com mais de 90 anos de tradição, com sede em Genebra, na Suíça.

Servidor do Instituto de Pesquisas Aplicadas (Ipea), Caetano foi o principal responsável técnico pela proposta de reforma da Previdência encaminhada ao Congresso no final de 2016. Embora a reforma não tenha sido provada, a proposta o projetou internacionalmente.

Defensor ardoroso da reforma, Caetano diz que a proposta é necessária para a preservação da Previdência em condições igualitárias entre os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. Caetano permanece na Secretaria de Previdência até o próximo dia 31 de dezembro.