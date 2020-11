Marcio Schettini e Caio David deixam o Itaú após banco anunciar novo presidente

O alto escalão do Itaú Unibanco sofreu duas baixas após o anúncio de Milton Maluhy como substituto de Candido Brancher na presidência do maior banco da América Latina, apurou o Estadão/Broadcast. O diretor geral de varejo, Marcio Schettini, e o diretor de atacado e CEO do Itaú BBA, Caio David, vão deixar o conglomerado, disseram fontes na condição de anonimato.

O anúncio de saída dos executivos, que integravam o comitê executivo do Itaú, ocorre uma semana após a revelação do sucessor de Bracher no comando do banco. Ambos são ‘prata da casa’, com mais de 30 anos na organização, e ficam até fevereiro do ano que vem, quando saem juntamente com Bracher, que passará o bastão para Maluhy. Eles também eram cotados para a presidência do banco.

A saída dos executivos foi recebida de forma ‘natural’ nos bastidores no Itaú. Já era, inclusive, esperada, na opinião de fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. Isso porque tanto Schettini, de 56 anos, quanto David, de 52 anos, não teriam perspectivas de alcançar o posto mais alto da organização após a nomeação de Maluhy, de 44 anos. A idade limite para o cargo é de 62 anos.

Com a saída de Schettini e David, o novo presidente do Itaú terá liberdade para montar o seu próprio comitê executivo. Isso porque além da saída deles e de Bracher, a vice-presidente do banco, Claudia Politanski, também está de saída, como revelou o Estadão/Broadcast. Para compor o novo comitê, deve ser realizado um processo no banco, diz uma fonte.