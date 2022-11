Marco regulatório deve garantir continuidade da expansão

Jiane Carvalho

Desde que entrou em vigor, no dia 7 de janeiro de 2022, a Lei 14.300 vem gerando discussões técnicas importantes no setor de geração de energia solar. Na prática, trata-se de um novo marco regulatório da Geração Distribuída (GD) no País. Há pontos na lei ainda não regulamentados e outros que destoaram da proposta defendida pelo setor. No geral, o arcabouço legal foi comemorado pelos diferentes atores da GD e deve garantir a continuidade da expansão da fonte solar na matriz energética brasileira. O principal mérito da nova lei é preservar os direitos de quem já tem energia solar, defendem empresários e especialistas.

“A lei reflete um pleito antigo do setor que é ter um marco legal para dar segurança aos consumidores. As regras vigentes foram mantidas por um ano para amortizar investimentos já feitos”, comenta Guilherme Susteras, coordenador da Absolar, destacando o período de transição previsto na lei. No dia 6 de janeiro de 2023 acaba o prazo para que os projetos possam se beneficiar de um estímulo tarifário vigente atualmente.

Quem protocolar o pedido de conexão na rede até a data limite terá 120 dias para iniciar a instalação, no caso da microgeração, ou 12 meses se a produção for ocorrer a partir de pequenas usinas. Todos os projetos instalados ou protocolados até o dia 6 de janeiro seguirão o determinado pela Resolução 482 e terão isenção da chamada Tarifa Fio B, um dos itens da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

“Não consideramos o ideal, mas durante o debate cedemos e concordamos em pagar [em decorrência do fim da isenção] para que o marco legal avançasse. Essa tarifa é a remuneração do fio que sai da casa do consumidor e vai até o poste da distribuidora. De qualquer forma, a cobrança será escalonada” explica Guilherme Chrispim, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD). Pela lei 14.300, para novos projetos, a cobrança do Fio B começa em 15% da tarifa, no primeiro ano, mais 15% no segundo e assim sucessivamente até chegar aos 100%.

Segundo o presidente da Absolar, não tem como prever exatamente o quanto o fim do subsídio vai encarecer a conta de luz, porque cada distribuidora tem custos diferentes. A Tarifa Fio B é um valor absoluto cobrado sobre o consumo (R$ por cada kwh) e definido de forma individual pelas distribuidoras. Na média, segundo Chrispim, o custo deverá subir de 25% a 30%. Ou seja, em 2029, quando a tarifa Fio B será cobrada integralmente, o consumidor, na pior das hipóteses, terá 30% do total da sua conta gerada por fonte solar taxada.

Outros itens da Lei 14.300 precisam de regulamentação da Aneel e estão atrasados. “A agência tinha seis meses para regulamentar trechos da lei e as distribuidoras também seis meses para ajustarem procedimentos. São diretrizes para cálculo dos benefícios da GD e ninguém cumpriu os prazos, o que faz com que muitos dos pedidos de conexão sofram percalços para serem aprovados”, analisa Susteras, da Absolar.

Segundo o executivo, as empresas, na melhor das hipóteses, estão usando regras antigas. Mas, em alguns outros casos, as empresas nem sabem qual regra utilizar. É um “vácuo regulatório” que prejudica a todos, afirma Chrispim, da ABGD. “É preciso que o regulador defina no cálculo quais as externalidades positivas e objetivas da GD, como o custo menor com uso de linhas de transmissão (LT). Infelizmente, não se avaliam itens importantes, como um menor impacto no meio ambiente e uma maior geração de emprego local”, comenta o dirigente da ABGD.

No fim de outubro, a Aneel abriu consulta pública para discutir a regulamentação dos aspectos econômicos da lei 14.300. Entre os pontos da consulta, está a alocação dos custos tarifários decorrentes da mudança dos subsídios aos beneficiários da GD e a criação de uma nova cota para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), a CDE GD, que será paga por todos os consumidores cativos. Os técnicos da Aneel estimam que os subsídios da GD somarão R$ 5,4 bilhões em 2023.

Independentemente das mudanças e da parte a ser regulamentada, a visão dos executivos é que a expansão da fonte solar na matriz energética brasileira seguirá ocorrendo. “A lei não vai interferir nas empresas que investem em energia solar pensando em custo menor e nas metas ambientais, além de prever possibilidade da venda do excedente de energia, o que é positivo e será agora regulamentado”, comenta Susteras, da Absolar. “A gente vem crescendo muito forte e naturalmente tem uma hora que o ritmo reduz porque a base passa a ser maior. Pode haver uma desaceleração por questões de mercado ou macroeconômicas, mas não será por causa da lei 14.300.”