Marcopolo retoma parcialmente operação de fábricas no Rio Grande do Sul

A Marcopolo anunciou a retomada parcial da operação de suas fábricas em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A fabricante de ônibus disse que, em observância à legislação municipal, está retomando gradualmente sua operação, com o retorno ao trabalho de 25% dos funcionários do turno diurno e 25% do noturno. "Todos os esforços de combate e prevenção ao covid-19 foram redobrados", destaca a companhia em nota.

A empresa informou ainda que as unidades no Rio de Janeiro e no Espírito Santo seguem com as atividades suspensas, sob avaliação permanente da situação específica de cada localidade, disse José Antonio Valiati, diretor de Relações com Investidores.