Marcopolo vai fechar fábrica de ônibus no Rio

A fabricante de ônibus Marcopolo informou nesta sexta-feira, 2, que vai encerrar as atividades de sua fábrica localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a partir do dia 30 deste mês. De acordo com a empresa, a decisão é parte do processo de "otimização de plantas" e as demais unidades absorverão a produção, conforme os mercados se regularizarem no pós-pandemia.

A empresa afirma que a decisão deve trazer maior racionalidade a seus custos de produção. "A concentração das operações brasileiras em um número menor de fábricas vem contribuindo para a redução de custos e incremento da eficiência", explica a companhia em fato relevante. Não há detalhes sobre a destinação do quadro de funcionários da empresa.

A unidade da Marcopolo em Duque de Caxias produz os modelos Torino, Viale BRT e Viale BRS, todos destinados à mobilidade urbana. Outras plantas da companhia, no entanto, também produzem os mesmos modelos.

A fábrica existe desde 1955, mas passou a fazer parte do parque da fabricante em 1999. Em 2001, a Marcopolo adquiriu 100% de seu capital.

No segundo trimestre, com o impacto da pandemia da covid-19 sobre o mercado, a Marcopolo viu seu lucro líquido cair 98,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, para R$ 1,3 milhão. A receita teve contração de 30% e a produção total, de 45,7%.

Com o fechamento da unidade fluminense, a fabricante de ônibus passa a contar com três fábricas no País, sendo duas delas em Caxias do Sul (RS), cidade onde está a sede da empresa, e uma em São Mateus (ES). No exterior, a empresa tem 11 fábricas.