Marcos Cintra informa que João Paulo Fachada será o secretário adjunto da Receita

O futuro secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, informou ao Estadão/Broadcast que o seu adjunto na nova secretaria será João Paulo Fachada. Atualmente, Fachada é subsecretário de Arrecadação e funcionário de carreira da Receita. "Eu serei o secretário da Receita e o Fachada será o adjunto", disse.

A secretaria vai integrar o superministério da Economia e abarcará a Receita, um dos maiores órgãos do governo federal, presente em todo o País.

Cintra explicou que a Receita será a única secretaria com status de secretaria especial, diretamente abaixo do ministro Paulo Guedes. "É a única secretaria com o titular no cargo de secretário especial", disse.

O futuro secretário já disse ao Estadão/Broadcast que a primeira tarefa do governo Jair Bolsonaro é tornar o sistema tributário que existe hoje mais funcional enquanto se discute e aprova uma reforma para mudar a forma como as empresas pagam impostos. Segundo ele, no curto prazo, as prioridades serão simplificação, desburocratização, melhorias nos processos e procedimentos.