Maré mansa na inflação postergará elevação da Selic

Quem entende de mar reza que antes de uma tempestade sempre tem uma calmaria. No caso da inflação no varejo, esta calmaria tem sido muito mais prolongada do que o mais antigo marinheiro poderia prever.

A maré até chegou a subir em meados de 2018 – mas pelo efeito temporário da paralisação dos caminhoneiros –, e teve outro soluço em setembro, por causa das altas do petróleo e do dólar.

As expectativas dos players subiram ao sabor dessa maré, mas rapidamente baixaram com a recente calmaria. Muito marinheiro tem repensado o timing de jogar a âncora: não faz muito tempo, alguns analistas avaliavam que a Selic subiria ainda em 2018; agora o mais recente boletim do BC aponta Selic subindo apenas em agosto de 2019 (e dá para apostar que vão empurrar para ainda mais adiante).

A deflação de novembro, é bem verdade, teve a influência da mudança de bandeira tarifária da energia elétrica, bem como da queda dos combustíveis, mas como ignorar o avanço ainda modesto dos Serviços (a LCA projeta a menor variação anual desde 2000) e de todas as medidas de núcleo de inflação?

A mansidão poderá se espraiar por boa parte de 2019, já que as esperadas acelerações dos alimentos (por conta de um El Niño de intensidade mediana) e dos preços de Serviços configuram-se como focos de pressão apenas moderados (até porque um crescimento do PIB na faixa de 2,5% ficará longe de esgotar a ociosidade na economia).

Ademais, esperamos desaceleração dos preços administrados em 2019, pois altas dos combustíveis como em 2017 (majoração de impostos) e 2018 (desabastecimento e petróleo) não estão no radar. Em adição, dificilmente o dólar subirá tanto como em 2018.

A inflação atual lembra aqueles dias em que os marinheiros mais experientes saem para navegar com a tranquilidade de quem mal precisou consultar os instrumentos – uma maré mansa, que dispensará majoração da Selic por um bom período, sobretudo enquanto a atividade econômica não chancelar aumentos mais agressivos de preços.

* É ECONOMISTA SÊNIOR DA LCA CONSULTORES