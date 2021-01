Marinho espera que haja a 'sensibilidade necessária' para alcançar uma solução sobre auxílio

Nos últimos dias, candidatos ao comando da Câmara e do Senado intensificaram a defesa por uma nova rodada do auxílio ou por um reforço no Bolsa Família, dado que o número de infecções e mortes pela covid-19 tem aumentado. Em entrevista ao Broadcast Político, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cuja candidatura tem apoio do Palácio do Planalto, chegou a dizer que o teto de gastos (regra fiscal que limita o avanço das despesas à inflação e é tido como uma “superâncora” da sustentabilidade das contas) não pode ser “intocado” diante da crise. Apuração do Broadcast Político mostrou que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) também discute com economistas a possibilidade de alguma revisão no teto.

Apontado diversas vezes pela equipe econômica como um “ministro fura-teto”, Marinho buscou se descolar dessa imagem e adotou discurso alinhado ao do ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem já se desentendeu no passado. Em diversos momentos da entrevista, o ministro do Desenvolvimento Regional destacou que o colega de Esplanada é quem dá o tom da política econômica do governo Bolsonaro. Ele também frisou que quaisquer investimentos de sua pasta respeitarão o teto de gastos.

“Há uma insegurança do mercado em relação ao teto de gastos, e o presidente, de uma forma muito enfática, e o ministro da Economia já declararam qual é a posição do governo, de manutenção do teto. Qualquer mudança ou qualquer possibilidade de fazer investimentos, de se assegurar que obras não serão paralisadas, ou que novas obras serão iniciadas, estará necessariamente dentro das condições fiscais dadas pela legislação vigente, que é a preservação do teto de gastos”, afirmou Marinho.

O ministro negou que adote uma “agenda pró-gasto”, afirmou que possui um histórico de defesa da responsabilidade fiscal e disse que trabalha apenas para executar o Orçamento destinado ao MDR.

Remanejamento de recursos

No ano passado, porém, a pasta se envolveu diretamente em negociações junto ao Congresso Nacional para remanejar recursos do Ministério da Economia – que seriam usados para pagar valores devidos a organismos multilaterais – para obras do MDR, inclusive patrocinadas por parlamentares. Essa estratégia foi adotada meses após uma tentativa frustrada de obter junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) aval para fazer investimentos fora do teto de gastos. O ano terminou com o governo brasileiro dando o calote em organismos como a Organização das Nações Unidas (ONU) devido à decisão do Congresso de privilegiar as obras.

Na entrevista, Marinho buscou distensionar a relação com Guedes, ao mesmo tempo que defendeu a busca de sua pasta para destravar as obras. “É evidente que em qualquer governo, o ministro da Fazenda, que tem a chave do cofre, segura os recursos, é natural que seja assim. E ministros das áreas finalísticas pretendem executar as obras”, afirmou. “O ministro da Economia faz seu trabalho, nós fazemos o nosso. Não há nenhuma dificuldade nessa relação entre nós.”

O ministro do Desenvolvimento Regional desconversou sobre a possibilidade de migrar para outra pasta, como a Casa Civil ou a Secretaria de Governo. Ex-deputado e tido como habilidoso em negociações com parlamentares, Marinho já foi apontado como um nome possível para assumir a articulação política do Palácio do Planalto. Hoje, porém, ele disse que qualquer decisão cabe a Bolsonaro. “Estou confortável onde estou”, disse.

Terceiro ano de mandato é a janela para aprovar reformas