Marketplace vende de animais rurais a ativos do setor petroleiro

O Marketplace tem sido um importante aliado das empresas brasileiras para venderem seus produtos – é fundamental ter ao seu lado uma plataforma com audiência qualificada e que tem todos os cuidados quanto à procedência dos itens negociados no universo virtual. Vários setores da economia estão buscando essa ferramenta para efetivar os seus negócios, especialmente agora com pandemia do coronavírus, tendo em vista que o mercado de vendas online foi um dos poucos que não sentiram a crise do distanciamento social necessário para conter a doença, e pode até ter sido beneficiado pelo maior número de pessoas conectadas à internet.

E não foi apenas o setor privado que percebeu os benefícios de ter ao seu lado uma plataforma online de vendas. Estatais e outros entes da administração pública também estão buscando essa alternativa para realizar a comercialização do seus ativos em leilões administrativos, dando mais transparência e conformidade aos negócios.

Além disso, com maior número de interessados, as companhias podem monetizar melhor seus ativos e democratizar a venda de seus produtos.

A prefeitura de Vitória vem colhendo os frutos da digitalização dos seus processos. O município contratou a plataforma Superbid Marketplace para realizar a venda de ativos por meio de leilões administrativos. Entre as vantagens deste modelo estão a audiência qualificada, que contribui para uma rentabilidade melhor das vendas; a transparência no processo; e a conformidade com as normas legais.

“Por meio da plataforma Superbid Marketplace, já fizemos 14 leilões e arrecadamos mais de R$ 2 milhões, que retornaram para novos investimentos na cidade. A plataforma nos deu agilidade, segurança e eficiência nos leilões de bens inservíveis e de recuperação antieconômica”, diz Alberto Salume, secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória. Ele conta que, recentemente, o município fez um leilão administrativo inovador. “Uma antiga passarela metálica de pedestres, que deverá ser desmontada pelo arrematante. Além disso, por ser online, pudemos manter os leitões durante a pandemia. Para nós, o leilão eletrônico é um serviço inovador e indispensável para a administração pública”, complementa o representante da prefeitura.

Porteira Aberta

O conceito de loja do Superbid Marketplace, que permite que as empresas realizem vários eventos simultaneamente, foi a opção escolhida pela Agropecuária Jacarezinho, uma das líderes nacionais na produção de touros, para a comercialização de seus animais. A agropecuária usou o sistema conhecido como ‘porteira aberta’, em que a oferta é aberta no site e os animais ficam expostos para venda direta com preço fixo. Os interessados têm a opção de adquirir imediatamente, clicando no ‘compre já’, ou fazer sua oferta.

Entre maio e junho, a Jacarezinho realizou três baterias de venda de touros, além das comercializações de novilhos, garrotes, entre outras categorias de animais. A performance de vendas superou as expectativas da Jacarezinho. Para se ter uma ideia, no primeiro dia de loja aberta, foram comercializados 50% dos animais. No segundo dia, 75%; com apenas cinco dias tinham sido vendidos 100% dos touros. As vendas diretas são realizadas no Superbid Marketplace, plataforma que oferece alta segurança e transparência em múltiplas modalidades de transações online, com ampla audiência qualificada. Vendedores do Superbid Marketplace podem gerenciar suas vendas de maneira totalmente independente, contando com o que há de melhor em termos de tecnologia operacional.

Rafael Zonzini, gerente comercial da Agropecuária Jacarezinho, considera que a escolha da plataforma foi fundamental para a efetivação dos negócios. “É um processo de venda inovador, que a Jacarezinho já planejava e conseguiu consolidar a partir da parceria com o Superbid Market-

place”. De acordo com Zonzini, a agropecuária vendeu 125 touros em cinco dias, trazendo a tecnologia para dentro do curral. “Em um clique e de qualquer lugar, o comprador tem acesso aos documentos e pode acessá-los em qualquer momento do dia, de forma ágil e transparente, além de diminuir o custo da comercialização, pois não há comissão de venda, no caso do comprador.” Para o comprador Maurício Barreto, a experiência foi a melhor possível. “O acesso aos produtos, a filmagem e o atendimento constante ao cliente foram decisivos para a compra.”

O custo é um dos diferenciais da venda direta, que chega a pelo menos 50% do valor cobrado pelos meios tradicionais. Além disso, são tomados todos os cuidados com a procedência dos animais, que possuem chancela do Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP).

Vale destacar que o Grupo Superbid tem 20 anos de atuação e é um dos pioneiros em fazer leilão oficial no mundo digital, com destaque nas categorias industrial, agrícola, automotiva, pecuária, imobiliária e de bens de consumo, contando com mais de 8 mil empresas vendedoras e mais de 1 milhão de compradores na América Latina.