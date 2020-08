Martha Seillier e Daniela Marques Consentino são cotadas para suceder Salim Mattar

BRASÍLIA - Depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o empresário Salim Mattar pediu demissão da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, o nome mais cotado para ocupar a área é o da secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier. A chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do ME, Daniella Marques Consentino, também é cogitada para o cargo.

Seillier é servidora pública federal de carreira, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Formada em direito e economia, ela é considerada braço-direito do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Já foi presidente da Infraero, assessora-chefe da Casa Civil e diretora da Secretaria de Aviação Civil.

A Seillier é atribuído o sucesso no programa de concessões de infraestrutura do governo, que já leiloou 30 ativos em rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Até o fim do ano, a previsão é licitar 12 terminais portuários e duas rodovias, além de renovar os contratos de duas ferrovias, um compromisso associado a investimentos cruzados. A fusão entre o PPI e a secretaria de privatizações seria considerada natural nesse cenário.

Consentino é considerada os olhos e ouvidos de Guedes. Ela participa de todas as reuniões do ministro, seja com o setor produtivo, seja com parlamentares – com quem negocia os termos da reforma tributária. Embora atue nos bastidores, é considerada uma boa articuladora política, tendo inclusive sido cotada para substituir o general Luiz Eduardo Ramos na Secretaria de Governo.

Ao contrário de Seillier, Consentino não é funcionária pública. Sua escolha reforçaria a "guerra" que ocorre nos bastidores do Ministério da Economia entre servidores e nomes do mercado.