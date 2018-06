McDonald's inverte seu tradicional logo para homenagear as mulheres

A rede de lanchonetes McDonald's celebra o Dia Internacional da Mulher invertendo o seu tradicional logo para formar a letra "W", uma alusão à palavra "woman" (mulher, em inglês).

A mudança pode ser vista nas páginas da empresa nas redes sociais, e em um restaurante da marca, localizado na cidade de Lynwood, no estado da Califónia, nos EUA.

Em nota, o diretor de diversidade da empresa, Wendy Lewis, diz que a inversão do logo para homenagear as mulheres - algo inédito na história da empresa - diz respeito às "extraordinárias conquistas das mulheres ao redor do mundo".

O McDonald's, diz Lewis, tem um longo histórico de apoiar e incentivar as mulheres em cargos de gestão nas empresas. A companhia lembra que, nos EUA, 6 de cada 10 gerentes de restaurantes são mulheres.

