McDonald's tem lucro de US$ 1,5 bilhão no 2º trimestre de 2019

O McDonald's registrou lucro líquido de US$ 1,52 bilhões no segundo trimestre, ou US$ 1,97 por ação, um leve avanço em relação ao ganho de U$ 1,90 por ação contabilizado em igual período de 2018, mas abaixo da projeção de analistas consultados pelo FactSet. O lucro por ação ajustado, contudo, chegou a US$ 2,05, em linha com a previsão.

A receita da multinacional de fast-food somou US$ 5,34 bilhões entre abril e junho deste ano, quando o esperado pelos analistas eram US$ 5,33 bilhões.

"Com os fortes resultados que alcançamos no segundo trimestre, experimentamos agora 16 trimestres consecutivos de vendas globais comparáveis positivas", disse o presidente e executivo-chefe da empresa, Steve Easterbrook. "Ao colocar nossos clientes no centro de todos os nossos esforços para operar ótimos restaurantes, aprimorar a experiência do cliente e oferecer ofertas deliciosas de menu, continuaremos a executar o nosso Plano de Crescimento com Velocidade de forma bem-sucedida."