MDIC corrige: superávit somou US$ 325 mi na 2ª semana O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior corrigiu esta tarde, para baixo, o resultado da balança comercial na segunda semana de janeiro. O superávit foi de US$ 325 milhões, e não de US$ 434 milhões, como foi divulgado pela manhã. "Ao contrário do que foi divulgado, as exportações, nos cinco dias úteis da segunda semana de janeiro, totalizaram US$ 3,237 bilhões com média diária de US$ 647,4 milhões e não US$ 3,346 bilhões (média diária de US$ 669,2 milhões)", informa a nota do Ministério. O resultado das importações (US$ 2,912 bilhões, com média diária de US$ 582,4 milhões) não foi alterado. Com o resultado corrigido, o superávit da segunda semana ficou 9,47% menor que o do mesmo período de 2007, quando foi de US$ 359 milhões. No mês de janeiro, a balança acumula saldo positivo de US$ 395 milhões.