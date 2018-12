Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões na próxima terça-feira

O prêmio da Mega-Sena acumulou e poderá pagar R$ 10 milhões na próxima terça-feira (5). Isso porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.102, sorteadas na noite deste sábado (1º), em Curitiba.

Os números sorteados foram: 04 - 06 - 17 - 34 - 51 - 57.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, 77 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 25.027,75, cada.

Já a quadra saiu para 4.557 apostas, que vão ganhar R$ 604,13, cada.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50. Os apostadores podem tentar a sorte até as 19h de terça-feira nas casas lotéricas ou pelo sistema online de loterias da Caixa/ COM AGÊNCIA BRASIL