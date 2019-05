Mega-Sena acumulada rende R$ 1 milhão por mês na poupança; veja o que comprar com R$ 275 milhões

O prêmio do próximo concurso da Mega-Sena, que será sorteado no próximo sábado, 11, será o de maior valor entre os concursos regulares da loteria Caixa Econômica Federal. Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.149, realizado na noite de quarta-feira, 8, o prêmio foi para R$ 275 milhões.

Levando em conta a Mega da Virada, o prêmio previsto para o sorteio 2.150 ocupa o terceiro lugar entre as maiores premiações da história, perdendo apenas para os sorteios realizados em 31 de dezembro de 2017 e 2018, que pagaram, respectivamente, R$ 302 milhões e R$ 306 milhões.

Já está planejando como gastar o dinheiro do prêmio? Além de investir no mercado financeiro, veja o que é possível comprar com a bolada.

Jogadores de futebol

Com os R$ 275 milhões que serão sorteados, o vencedor só não consegue comprar o elenco completo de quatro clubes de futebol brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Grêmio. O time do Santos pode ser adquirido por R$ 247 milhões, garantindo um troco de R$ 28 milhões. O São Paulo FC sairia por R$ 229 milhões, proporcionando uma sobra ainda maior, de R$ 46 milhões.

O valor do sorteio também consegue pagar os times do Vasco e do Botafogo, que, juntos, custam R$ 221 milhões, segundo o site especializado Transfermarket. Caso os tricolores sejam a preferência do apostador, o Fluminense sai por R$ 87 milhões, fazendo com que reste ainda R$ 188 milhões para investir em atletas de alto nível para o clube.

A quantia consegue cobrir o valor de todos os dez jogadores mais valiosos do futebol nacional, inclusive o mais caro deles, Rodrygo, do Santos, avaliado em R$ 168,8 milhões. No quesito quantidade, o prêmio consegue pagar até cinco destes atletas: Pedro, do Fluminense, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel, do Flamengo, além de Dudu, do Palmeiras.

Não dá para comprar Cristiano Ronaldo, cuja transferência do Real Madrid para Juventus custou cerca de R$ 450 milhões. Tampouco Neymar, que tem seu valor de mercado avaliado em R$ 789 milhões. No entanto, caso o prêmio saia para uma única aposta, o vencedor consegue adquirir três Bugatti La Voiture Noire, carro de CR7, considerado o mais caro do mundo, e nove mansões em Mangaratiba iguais à do atleta brasileiro.

Franquias de comida

Se deixar o dinheiro na poupança não é a sua, com o prêmio do concurso 2.150 da Mega o vencedor consegue abrir algumas muitas unidades das franquias mais populares de fast-food. No ramo da pizza, investir todo o dinheiro em franquias da Domino's ou da Pizza Hut poderia render 428 e 305 unidades, respectivamente. Se o seu negócio for hamburguer, o prêmio da Mega-Sena consegue bancar 211 unidades da Bob's, 105 da McDonald's e 78 da Burger King.

Entretenimento

Celebrar a vitória ao lado dos amigos também deve estar nos planos do sortudo que levar os R$ 275 milhões. Considerando os cinco shows nacionais mais caros, o prêmio consegue bancar 275 concertos do rei Roberto Carlos, 458 de Wesley Safadão e 550 de Ivete Sangalo.

Caso prefira uma opção internacional, o valor consegue cobrir cinco apresentações do show Homecoming, de Beyoncé, que custou U$ 12 milhões ao Coachella - o equivalente a R$ 48 milhões.

Não gostou do final da série Game of Thrones? O vencedor da Mega-Sena acumulada pode optar por produzir o seu próprio: com orçamento de cada episódio da oitava temporada avaliada em U$ 15 milhões, quem levar a bolada pode se dar ao luxo de bancar quatro episódios e meio da grande produção da HBO.

Viagens

O turismo espacial já é oferecido pela Virgin Galactic, empresa do bilionário Richard Branson. A espaçonave da empresa, chamada Unity, que está em fase final de testes e deve ser lançada em 2020, tem seu bilhete estimado em US$ 200 mil (cerca de R$ 800 mil). O prêmio deste sábado poderá bancar mais de 340 viagens à órbita terrestre.

Uma opção menos radical é o bilhete de volta ao mundo Round The World Ticket, oferecido pelas companhias aéreas One World, Star Alliance e SkyTeam, no qual o passageiro monta um roteiro que comece e termine no mesmo país, voando em apenas um sentido (ocidente-oriente ou contrário). Pela Star Alliance, a viagem varia entre US$ 2.700 a US$ 15.000 (entre R$ 10.800 e R$ 60 mil reais). Sem levar em conta os gastos de hospedagens e transporte terrestre, com R$ 275 milhões, cerca de 4.583 tickets de volta ao mundo podem ser adquiridos.

Casamento

A quantia que será sorteada no concurso 2.150 pode ser o empurrão que faltava para que o sortudo ou sortuda que levar o dinheiro para casa precisava para tomar coragem de subir ao altar. Uma festa de grandes proporções como a do casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle foi estimada em 32 milhões de libras pela BBC (aproximadamente R$ 160 milhões). O vencedor conseguiria pagar uma cerimônia do mesmo nível e ainda começar a vida a dois com R$ 115 milhões na conta.

Investimentos

Apesar da gama de opções de gastos possíveis com os R$ 275 milhões, o mais indicado é manter a discrição e apostar no investimento a longo prazo. De acordo com o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fábio Gallo, o vencedor da Mega-Sena deve contratar um especialista em administração de fortunas para que seja criado um fundo de investimento próprio para a bolada.

"É importante pensar em criar uma carteira extremamente diversificada. É uma quantia de dinheiro tão grande que você precisa pensar no investimento efetivo, em montar um negócio, adquirir uma empresa ou adquirir parte acionária em várias empresas", explica.

Gallo acrescenta que, caso o vencedor prefira uma opção mais cautelosa e optar por manter o valor integral do prêmio na caderneta de poupança, o rendimento mensal seria de R$ 1.021.575,50.

A dica do economista é a seguinte: separar R$ 10 milhões para gastos imediatos, como a compra de um carro ou uma casa, e reservar os R$ 265 milhões restantes para investimentos distribuídos em uma fatia de renda variável e outra em renda fixa, títulos de governo ou fundo de crédito.

Ainda dá tempo de apostar

O sorteio do concurso 2.150 da Mega acontece neste sábado, 11, às 20h, no espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h desse dia, em qualquer lotérica do País ou pela internet, com o valor mínimo de R$ 3,50.

Vale ressaltar que o valor do prêmio é livre de impostos e pode ser pago a um único ganhador ou dividido entre todos que acertarem os seis número sorteados. O maior prêmio vencido por uma única aposta foi sorteado em 25 de novembro de 2015, quando um apostador de Brasília levou para casa a bolada de R$ 205 milhões.

Acumulado por 14 jogos seguidos, em 2019, o último prêmio principal da Mega saiu para um apostador de Salvador, que levou R$ 33 milhões no sorteio 2.135, realizado no fim de março.