Mega-Sena: Sem nenhum vencedor, prêmio acumula em R$ 43 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado, 19, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

As dezenas sorteadas no concurso 2.301 da Caixa Econômica Federal foram: 17 - 18 - 35 - 36 - 47 - 52. O prêmio, que seria de R$ 36.675.402,77, acumulou novamente. Agora, o sortudo que acertar todos os números no sorteio desta quarta-feira, 23, leva para casa R$ 43 milhões.

A quina teve 66 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 44.296,26. Já a quadra teve 4.333 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 963,88.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar todos os seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acerta quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.