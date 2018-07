Meirelles: BC tomará medidas preventivas se necessário O Brasil está preparado para enfrentar um cenário externo desfavorável, mas o Banco Central está pronto para agir preventivamente se for necessário, afirmou nesta segunda-feira o presidente do BC, Henrique Meirelles. "Nos últimos cinco anos aproveitamos para arrumar a casa", disse ele durante discurso em cerimônia de posse de uma nova diretora do BC. "A minha mensagem é apenas uma: estamos preparados", concluiu o presidente do BC, em um dia de fortes quedas nos mercados acionários globais por conta de crescentes temores de uma recessão nos Estados Unidos. Ele destacou que o BC está monitorando cuidadosamente a situação econômica internacional e que tomará as medidas necessárias, e frisou que o BC sempre agirá de forma preventiva. "Não temos ilusão de que o Brasil está imune à crise, mas entendemos que estamos mais preparados." Meirelles acrescentou que o país já passou por momentos de "experimentalismos" econômicos que não foram bem-sucedidos e que o melhor arcabouço para a economia é o critério de responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e compromisso com as metas de inflação. "Não há razão para o Brasil voltar ao obscurantismo econômico. E não o faremos." (Por Isabel Versiani)