Meirelles confirma discussão para taxação de operações pela internet

BUENOS AIRES- O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 20, que os governos discutiram no encontro ministerial do G-20, que reúne os países mais ricos do mundo, a taxação de operações digitais, como compras pela internet, e que há interesse em tributar essas transações. "A conclusão é que temos que trabalhar com cooperação multilateral", afirmou a jornalistas.

A razão do interesse dos governos por taxar essas operações é que há diferença grande de tributos no país que é sede da empresa que faz as vendas online do local onde está o consumidor. "Hoje a pessoa vai em uma loja em determinada cidade e paga impostos ali. No momento em que compra pela internet, a tributação tem uma característica diferente", afirmou a jornalistas.

Ainda sobre o tema, Meirelles afirmou que a tributação das transações digitais é um "caminho natural". Ele ressaltou, porém, que há visões divergentes, dependendo da região do planeta onde está o país, sejam aqueles mercados onde estão sediadas as empresas digitais sejam aqueles que fazem mais uso das transações. "O debate é intenso."

O Brasil já está estudando o assunto, mas os resultados da taxação digital vai depender de como as tratativas se desenvolvem no âmbito do G-20. "Unilateralmente é muito difícil fazer", ressaltou Meirelles. "Foi aberta a discussão. Tem uma série de questões que precisam ser esclarecidas."

