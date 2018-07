Meirelles: 'Estamos preparados' para uma crise nos EUA O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou nesta tarde que, diante da piora dos mercados internacionais hoje, tinha apenas um recado para transmitir: "Estamos preparados". Em seu discurso na cerimônia de posse da nova diretora de Assuntos Internacionais do BC, Maria Celina Arraes, Meirelles destacou a significativa melhora nos indicadores de sustentabilidade externa do País, como por exemplo a relação entre dívida externa líquida e exportações e o fato de o Brasil ser credor em moeda estrangeira, o que, ao contrário de em anos anteriores, evita que uma alta no dólar provoque uma forte elevação da dívida pública e uma piora na percepção de risco do País. "Esse ciclo não é mais válido, porque somos credores externos." Segundo ele, a melhora nos fundamentos externos do País garante que o efeito de uma recessão nos Estados Unidos seja menos "custoso" à economia brasileira. "Nós aproveitamos um momento de bonança e o quadro, portanto, é de tranqüilidade e realismo", afirmou.