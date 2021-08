MEIs têm até 31 de agosto para quitar débitos e evitar ir para dívida ativa

Os microempreendedores individuais (MEIs) que devem impostos têm até o dia 31 de agosto para regularizar sua situação. Débitos em aberto e que não forem quitados até essa data serão encaminhados pela Receita Federal para inscrição em dívida ativa a partir de setembro. Somente são inscritos em dívida ativa débitos superiores a R$ 1.000 (somatório de principal, multa e juros).

O registro como MEI formaliza microempreendedores que trabalham por conta própria e que têm faturamento anual de até R$ 81 mil. O recolhimento de impostos é simplificado, através do regime Simples Nacional. A Receita estima que cerca de 4,4 milhões de MEIs ativos no Brasil devem impostos, em dívidas que somam R$ 5,5 bilhões.

No entanto, apenas 1,8 milhão de microempreendedores inadimplentes, que devem R$ 4,5 bilhões do total, têm débitos superiores a R$ 1.000 e, por isso, são passíveis de serem enviados para inscrição em dívida ativa a partir de setembro.

Após inscrição em dívida ativa, os débitos serão cobrados na Justiça, acrescidos de juros e outros encargos. Segundo informação disponível no site do Simples Nacional, dívidas do INSS ou outros tributos federais serão encaminhadas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para inscrição em Dívida Ativa da União, com acréscimo de 20% a título de encargos.

Débitos em relação a ICMS (estadual) e ISS (municipal) serão transmitidos ao Estado e ao município, para a inscrição em Dívida Ativa Estadual ou Municipal, com acréscimo de encargos a depender da legislação.

Além da cobrança judicial, o MEI que não regularizar sua situação correrá outros riscos. Ele poderá perder a qualidade de segurado no INSS, deixando de ter direito a benefícios previdenciários, e poderá ser excluído do regime Simples Nacional. O microempreendedor também poderá ter seu CNPJ cancelado e enfrentar maiores dificuldades para acessar linhas de crédito.

Como quitar pendências

Para regularizar sua situação, o microempreendedor deve quitar seus débitos até o dia 31 de agosto. Para isso, ele pode consultar suas pendências no Portal do Simples Nacional, através do Programa Gerador do DAS para o MEI - PGMEI (versão completa).

É preciso acessar a opção “Consulta Extrato/Pendências > Consulta Pendência no Simei”. É nessa página que aparecerão as pendências. No entanto, caso o empreendedor não tenha realizado a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-Simei) em algum ano-calendário, será preciso transmitir a DASN-Simei, e só então os débitos referentes a esse mesmo ano-calendário irão aparecer na consulta.

Para transmitir a declaração anual, basta entrar no site do governo federal. Uma vez feita a DASN-Simei, o MEI poderá então consultar os seus débitos referentes àquele ano-calendário. É possível que o sistema demore alguns dias para exibir os Documentos de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) mensais em débito na tela de consulta depois de transmitida a DASN-Simei.

Uma vez que os DAS dos meses em débito estiverem na tela de consulta, será possível gerar o documento para pagamento da dívida à vista. O portal também dá a opção de parcelar a dívida. Para solicitar o parcelamento, é preciso sair da tela de consulta e acessar “SIMEI Serviços > Parcelamento”. O programa vai calcular automaticamente o número de parcelas e os valores.