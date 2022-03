BRASÍLIA - São Paulo, Florianópolis e Curitiba são as melhores cidades para empreender no País, segundo o novo Índice de Cidades Empreendedoras, pesquisa produzida pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com apoio da Endeavor. Os municípios que melhoraram o desempenho de 2020 para 2021 e passaram a integrar o top 10 da lista (quadro ao lado) são Belo Horizonte, Joinville e Cuiabá, além de Curitiba.

Já Rio de Janeiro, Brasília, São Bernardo do Campo e Jundiaí deixaram as 10 primeiras colocações do ranking, que mostra o desempenho dos 101 municípios mais populosos do País.

Porto Alegre subiu da 9.ª para 6.ª posição, enquanto Osasco caiu do 3.º para o 8.º lugar. O Estado de São Paulo, que tinha cinco cidades nas primeiras colocações, tem agora apenas três.

Referência

O resultado da pesquisa, que será divulgado hoje, é o principal raio X do ambiente de negócios no Brasil. O panorama de 2021 mostrou um avanço do empreendedorismo em cidades menores fora do eixo Sul e Sudeste, com destaque para o Centro-Oeste e também experiências bem-sucedidas relevantes no Nordeste e Norte.

Os pesquisados medem sete fatores determinantes para definir a posição no ranking: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, capital financeiro, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

Maior e mais rica cidade do País, São Paulo é campeã em quase todas as áreas, mas perde feio quando o assunto é capital humano. Nesse ponto, a cidade com o maior Produto Interno Bruto está na 57.ª posição, uma sinalização, segundo os pesquisadores, de que a capital precisa melhorar o desempenho educacional de seus moradores. Já a saída do Rio de Janeiro da lista se deve ao fato de que a cidade pontua mal em itens com grande peso, como infraestrutura e capital humano. Brasília piorou em ambiente regulatório, inovação e capital humano.

As planilhas com as pontuações ficarão abertas na internet para orientar os gestores na busca por um melhor ambiente de negócios. “Os municípios poderão olhar se os outros melhoram mais do que eles e no que uma cidade é mais ou menos competitiva”, diz Diana Coutinho, diretora de Altos Estudos da Enap, que destaca que o empreendedorismo faz a economia do País ser mais efervescente.