Mercado aguarda PIB dos EUA e balanços na manhã desta sexta-feira

Os mercados internacionais mostram sinais mistos à espera da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre dos Estados Unidos e de balanços, que devem guiar os ativos americanos e globais nesta sexta-feira, 26.

A expectativa dos investidores é de que o crescimento americano desacelere significativamente tanto em relação a igual período de 2018 quanto na comparação com o trimestre anterior e o principal obstáculo deve ser o investimento fixo das empresas.

No Brasil, há expectativa para o encontro do Copom da próxima semana. No mercado de câmbio, após o dólar ter voltado a rondar os R$ 3,80 ontem, o Banco Central marcou dois leilões de linha com recompra de até US$ 1 bilhão para esta sexta. Além disso, está previsto o resultado primário do governo central do mês de junho, cujo déficit esperado poderá desacelerar ante maio. Na quinta-feira, 25, o Ibovespa fechou a 102654,58 pontos e o dólar ficou cotado a R$ 3,7820.

Petrobrás

A produção da Petrobrás atinge no segundo trimestre de 2019 de barris de óleo equivalente por dia (boed) atingiu 2,553 milhões, queda de 0,4% na comparação com os 2,461 milhões de boed em igual trimestre do ano passado. Na comparação com os três primeiros meses do ano, entretanto, o número mostra avanço de 3,7%.

Movida

O preço da ação na oferta pública de distribuição primária e secundária da Movida Participações ficou em R$ 15,00. Assim, foram subscritas 35,5 milhões de ações referentes à oferta primária e 20 milhões na secundária, sendo 7 milhões para atender o excesso de demanda. A oferta totalizou R$ 832,5 milhões, dos quais R$ 532,5 milhões na primária e R$ 300 milhões na secundária. A JSL, controladora, passou a deter 55,1% do capital social da Movida após a conclusão da Oferta.

Liquigás

A próxima empresa a ser vendida pela Petrobrás em meio a seu plano de desinvestimentos será a subsidiária de distribuição de botijões de gás Liquigás, segundo o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

A petroleira, que detém 100% da Liquigás, abriu processo para se desfazer da companhia em abril. Antes, a Petrobrás havia chegado a anunciar a venda da empresa para o Grupo Ultra, mas o negócio foi vetado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em fevereiro de 2018.

Venda de carros

O mercado de automóveis, que deve crescer pelo terceiro ano seguido, tem sido impulsionado principalmente por descontos maiores oferecidos pelas concessionárias e pelas montadoras, sobretudo a clientes pessoa jurídica, numa tentativa de driblar as condições adversas da economia. É o que indica a receita do governo com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a partir da venda de carros. Como os preços estão menores, a arrecadação cai, apesar das vendas aumentarem.

No primeiro semestre, o número de automóveis emplacados teve expansão de 11,2% em relação à primeira metade do ano passado, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No entanto, a arrecadação do governo com o IPI sobre automóveis, que em tese deveria estar crescendo no mesmo ritmo, caiu 3,1% no período, já retirados os efeitos da inflação.

‘Reforma tributária da Câmara é melhor’

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, prefere a reforma tributária patrocinada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), às demais propostas. Com o argumento de que o texto, apresentado originalmente pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), é muito consistente, ele defende a simplificação do sistema brasileiro, com redução do número de impostos para no máximo sete.

Zona Franca

Na primeira visita à cidade de Manaus depois que assumiu o cargo, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou na última quinta que vai manter os benefícios fiscais a empresas instaladas no parque industrial da Zona Franca de Manaus. Ao participar da reunião do novo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bolsonaro disse que a Região Norte ainda tem de receber atenção do Estado. / Silvana Rocha, Luciana Antonello Xavier, André Ítalo Rocha e Adriana Fernandes