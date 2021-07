Mercado Bitcoin recebe aporte de US$ 200 milhões do grupo japonês Softbank

O Mercado Bitcoin recebeu um aporte de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) do fundo para a América Latina da gigante japonesa SoftBank, anunciou nesta quinta-feira a 2TM, holding que controla a plataforma de negociação de criptomoedas. Com isso, o negócio está avaliado em US$ 2,1 bilhões.

Os recursos serão usados pelo Mercado Bitcoin para aumentar sua escala, expandir suas ofertas e investir em infraestrutura para atender à crescente demanda por criptomoedas na região.

Atualmente, a plataforma tem uma base de 2,8 milhões de clientes. Entre janeiro e maio de 2021, aproximadamente 700 mil novos clientes se inscreveram para usar os seus serviços, bem como processou um volume total quase US$ 5 bilhões.