Mercado de trading: Como operar para ter mais chance de lucro?

Colaborar com a jornada educacional do cliente e prepará-lo para que possa operar de maneira a aumentar a chance de ter lucro é o principal objetivo da Guide, que lançou recentemente uma conta exclusiva para conectar a base de operadores de trader e scalpers de forma rápida como o mercado de trading. “Nosso principal objetivo é democratizar a informação”, afirma Leandro Rodrigues Lopes, gerente de Renda Variável e Trading. Ele destaca que é fundamental o cliente respeitar o seu próprio gerenciamento de risco, mas para isso é necessário que ele faça esse gerenciamento. “Nosso novo segmento tem justamente a função de ajudar o cliente nesse processo e, consequentemente, limitar o prejuízo do dia”, avalia Lopes.

Separada das demais aplicações financeiras, a conta day trade auxilia nas tomadas de decisão em um curto período de tempo e as dúvidas serão sanadas rapidamente, garantindo que o investidor não perca oportunidades e, consequentemente, rentabilidade. “Hoje, são os clientes que entram em contato com as corretoras, que são passivas. Queremos que ele esteja próximo da corretora e vamos fazer todo esse processo a quatro mãos”, afirma Rogério Manente, head de Equities da Guide. Vale lembrar que o investidor também terá acesso às ferramentas de monitoramento em tempo real, informações sobre as operações e plataformas profissionais de day trade (que compram e vendem ações e contratos futuros de ativos no mesmo dia). Além disso, a conta exclusiva contará com uma estrutura de atendimento apropriada para atender às necessidades desse perfil de investidor.

Para ganhar mais

“O mercado cresceu demais nos últimos tempos, e vimos a necessidade de apoiar o trader nessa jornada e ter mais conhecimento do investimento e das plataformas que vão usar para conseguir desenvolver melhor as suas operações”, diz Lopes. A estimativa é que cerca de 500 mil pessoas fazem day trade, conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No entanto, muitos investidores de renda variável não se sentem plenamente atendidos pelos serviços disponíveis no mercado, e o reflexo disso é que apenas 10% das pessoas ganham dinheiro em trading. “Estamos construindo um ambiente de compartilhamento e democratização da informação, e isso é fundamental para que os investidores alcancem melhor retorno financeiro”, afirma Lopes. “Basicamente o que queremos é apoiar o investidor, porque, apesar de o mercado estar numa euforia com esse tipo de operação, o trader está desprovido de conhecimento. Apoiá-lo nessa jornada é o que precisamos, para que o trader tenha sucesso”, complementa.

Essa jornada de conhecimento vem acompanhada de tutoriais, vídeos e cursos com conteúdos e cursos de educação financeira para pessoas que fazem day trade na conta exclusiva da Guide.

Em boa companhia

Entre os especialistas que vão ajudar neste processo de preparação e educação financeira dos clientes está o professor Cris Natividade. “Todos os dias no período da manhã faço um tutorial para a conta exclusiva em que o cliente poderá assistir à aula e acompanhar o mercado junto comigo”, diz. “Vamos mostrar para ele que é fundamental ter disciplina e dedicação para atuar com day trade”, complementa.

De acordo com Natividade, é fundamental saber qual é a tendência e o preço justo, e fazer um gerenciamento de risco. “Nesse processo, o autocontrole é fundamental. O problema é que as pessoas têm vergonha de perder dinheiro e de sair da operação. Só que não tem como controlar o mercado. Esse exercício de disciplina e calma com o tempo vai trazer dinheiro”, afirma.

O curso de Natividade vai contar com 16 aulas para ensinar a fazer o gerenciamento. O objetivo é mostrar o caminho para que menos pessoas percam dinheiro com as operações. O professor reforça que o imediatismo é o grande inimigo de quem opera no day trade. É uma opção para as pessoas tirarem renda, mas precisa ter calma e autocontrole.

Confira o curso “Guide - O manual do trader de sucesso”, de Cris Natividade