Dólar volta a R$ 5 seguindo alta global, com China e petróleo em foco

O dólar continua em alta nesta segunda-feira, 2, ficando acima dos R$ 5. Às 10h45, o dólar atingia R$ 5,0346, alta de 1,86% em relação ao fechamento de sexta - você pode acompanhar a cotação no conversor de moedas do Estadão. Às 10h41, o Ibovespa caia 1,15%, para 106.633,28 pontos.

O estrategista-chefe do grupo Laatus, Jefferson Laatus, afirma que o mercado de câmbio acompanha a valorização do dólar no exterior. Segundo ele, os investidores precificam os dados negativos da manufatura da China, onde os mercados ficaram fechados nesta segunda por causa de feriado no país, e queda forte do petróleo, além da espera pela "super quarta", com decisões de política monetária do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central norte-americano e do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro.

O fluxo de investidores estrangeiros tem sido negativo com saída média de cerca de US$ 600 milhões por dia em abril, calcula Laatus. Para o Copom, segundo o estrategista, com inflação forte e incertezas no exterior, é unânime a aposta em alta de 1 ponto, a 12,75% ao ano na quarta-feira, mas a dúvida é se o ciclo de aperto da Selic vai se encerrar ou não neste mês.

A situação fiscal do País segue no radar também, afirma Laatus, devido ao aumento de despesas do governo Bolsonaro acima do teto de gatos, de cerca de R$ 82 bilhões, visando a reeleição do presidente.