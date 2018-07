Mercado espera novo corte de juros nos EUA no dia 30 Participantes do mercado financeiro esperam novo corte dos juros básicos nos EUA, de 0,25 ponto porcentual, na reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (banco central americano) programada para os dias 29 e 30 de janeiro. Hoje, a autoridade norte-americana anunciou um corte surpresa de 0,75 ponto porcentual nas taxas dos Fed Funds, para 3,5% ao ano. As informações são da Dow Jones.