Mercado está otimista sobre rumo do Ibovespa

A perspectiva para o desempenho do Ibovespa na próxima semana é majoritariamente positiva, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte. Entre 27 respostas, 55,56% apontaram que a expectativa é de alta; 29,63%, de estabilidade; e 14,81%, de baixa. Na pesquisa anterior, 46,15% esperavam avanço para o índice nesta semana; 26,92% acreditavam em estabilidade; e outros 26,92%, em queda. A Bolsa fechou a semana acumulando ganho de 3,36%.

A próxima semana será marcada novamente por feriados no Brasil e nos Estados Unidos, que reduzirão os dias e horários de funcionamento dos mercados. Na terça-feira, em razão do Dia da Consciência Negra celebrado em algumas cidades brasileiras, incluindo São Paulo, não haverá negócios na B3. Os Estados Unidos comemoram na quinta-feira o Dia de Ação de Graças e, por isso, os mercados não funcionam por lá. No dia seguinte, na Black Friday, as sessões terão horário diferenciado.

Na Europa, devem manter-se no centro das atenções os desdobramentos do acordo do Brexit no Reino Unido, que colocou a primeira-ministra britânica Theresa May na berlinda. Na última quinta-feira, membros do Partido Conservador, do qual May faz parte, entregaram ao Parlamento britânico pedidos para que a premiê seja submetida a um voto de desconfiança, que poderá retirá-la do cargo.

Na agenda doméstica, o destaque é a divulgação do IPCA-15 de novembro, na sexta-feira. Em data ainda não definida, são esperados também na semana que vem os números da arrecadação federal e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ambos de outubro.

Na B3, haverá vencimento de opções sobre ações já na segunda-feira, dia 19.