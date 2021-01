Mercado financeiro eleva estimativa de inflação para 3,43% em 2021

BRASÍLIA - Os economistas do mercado financeiro elevaram, pela segunda semana seguida, a previsão para o IPCA – o índice oficial de preços – em 2021. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 18, pelo Banco Central, mostra que a estimativa para o IPCA deste ano foi de alta de 3,34% para 3,43%.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%. No caso de 2023, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,50% e 3,25%, nesta ordem.

O Focus desta segunda passou a incluir projeção para o IPCA de 2024, com projeção de alta de 3,22%.

A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

A inflação encerrou 2020 com um avanço de 4,52%, o maior resultado em quatro anos, acima do centro da meta perseguida pelo BC, de 4,0%, mas ainda dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos.

PIB

Já a expectativa para a economia em 2021 passou de alta 3,41% para avanço de 3,45%. Há quatro semanas, a estimativa era de alta de 3,46%.

Para 2022, o mercado financeiro manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 2,50%, como já estava quatro semanas atrás.

A expectativa para o nível de atividade foi feita em meio à pandemia de covid-19, que derrubou a economia mundial e colocou o mundo no caminho de uma recessão. Nos últimos meses, porém, indicadores têm mostrado uma retomada da economia brasileira. Em novembro, o governo brasileiro baixou de 4,7% para 4,5% sua previsão para a retração do PIB em 2020.

Selic

Após a manutenção da taxa básica de juros em 2% ao ano em dezembro, o mercado segue prevendo alta na Selic.

Para o fim de 2021, a expectativa do mercado permaneceu em 3,25% ao ano. E, para o fechamento de 2022, os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa em 4,75% ao ano.