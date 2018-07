Mercado inicia 2008 de mau humor

As medidas de compensação à falta da CPMF anunciadas ontem à tarde pelo governo afetaram em cheio as ações de bancos na Bovespa, que foi fortemente atingida durante o dia pela deterioração das bolsas em Wall Street. Os investidores receberam mal o ISM industrial nos EUA e a disparada do petróleo para fevereiro até US$ 100 o barril em Nova York. A ata da última reunião do Federal Reserve corroborou as apostas do mercado de novo corte de 25 pontos no juro em 30/1. A Bovespa caiu 1,68%, aos 62.815,1 pontos. Bradesco PN recuou 5,20%, Unibanco units -4,78%, Itaú PN -4,31% e Itaúsa PN -3,83%. O dólar desacelerou a queda para 0,35%, a R$ 1,771 na BM&F, e - 0,17%, a R$ 1,772 no balcão. Mas o mercado de juros gostou das medidas fiscais. A taxa de janeiro 2010, que ficou em 12,76% no viva-voz, cedeu a 12,67% na sessão eletrônica . FRASE Carlos Thadeu de Freitas Filho Economista da UFRJ "O que sustentará o crescimento da participação das vendas na balança comercial em 2008 será o preço das commodities, como o reajuste do minério de ferro"