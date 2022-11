Mercado livre de energia deve ser irrestrito até 2028

O mercado livre de energia atingiu a marca dos 10.691 agentes consumidores em setembro, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Apesar da quantidade parecer pequena em relação ao mercado total do País, o segmento corresponde a mais de 35% do consumo de eletricidade nacional.

Isso ocorre porque o Ambiente de Contratação Livre (ACL) ainda é restrito aos grandes consumidores ligados na alta tensão e exige uma carga mínima de 1.000 kW, o equivalente a uma conta de luz mensal média de R$ 280 mil. “Quem adere ao ACL é principalmente a indústria e grandes grupos empresariais, como shoppings e redes de varejo”, afirma Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da CCEE.

Em casos especiais é possível entrar no mercado livre com 500 kW de consumo, explica Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). “Isso vale quando há compra de energia incentivada ou junção entre unidades consumidoras com o mesmo CNPJ”, afirma. De toda forma, em janeiro de 2023 o limite mínimo será reduzido a 500 kW para todos os consumidores – o que continua sendo bem restritivo, já que significa uma fatura média de R$ 140 mil por mês.

O Ambiente de Contratação Livre permite que os contratos sejam fechados diretamente com fornecedores, possibilitando a negociação de condições como volume, valores e tempo de fornecimento. Os contratos são bilaterais, definidos livremente entre as partes, e os preços dependem das condições apresentadas pelo consumidor e pelo gerador ou comercializador de energia.

A principal vantagem é a viabilidade financeira. “O mercado livre existe porque é capaz de oferecer preços mais competitivos e contratos sob demanda para os seus consumidores, com a possibilidade de personalização de serviços às necessidades individuais de cada um”, diz Altieri.

O executivo da CCEE explica que é possível, por exemplo, comprar energia mais barata durante a madrugada, no caso de uma indústria que trabalha com turnos ao longo da noite. Também é comum que os preços variem durante o ano. “As possibilidades são inúmeras e vale destacar, também, a vantagem de poder escolher um fornecimento totalmente abastecido por fontes renováveis, fator que pode ser importante para grupos que estão no processo de descarbonização”, aponta.

Desafios para as empresas

O mercado livre de energia também traz desafios para as empresas, aponta Daniel Brodbekier, Gerente da Consultoria de PPA, Sustainability Business da Schneider Electric. O principal deles é a administração de risco financeiro devido às oscilações do preço da energia.

Para lidar com este fator, ele afirma que é necessário responder a três perguntas: “Quando será o bom momento para comprar o próximo contrato de energia? Qual será o prazo deste contrato? Qual percentual da sua carga futura a empresa deverá comprar?

Além disso, é importante saber negociar o preço, condições de pagamento e escolher o fornecedor de cada lote através de um processo seletivo competitivo profissional, incluindo a participação das maiores comercializadoras do país. “As empresas podem se preparar para isso por meio de uma gestão inteligente de energia, apoiada em premissas sólidas de mercado e metodologia de gestão de riscos. A contratação de uma consultoria independente facilita muito esse processo”, diz Brodbekier.

O executivo aponta ainda que o fim do desconto da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) será um ponto de inflexão para a disponibilidade de contratos de energia renovável com incentivos governamentais. “Mudanças regulatórias podem ser esperadas, por isso é necessário estar preparado”, afirma.

2028

O fim da restrição de consumidores ao ACL é reivindicado pelas empresas comercializadoras de energia e já há avanços neste sentido. Em setembro, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou a Portaria 50/2022, que determina a liberação da entrada no ambiente livre para todos os consumidores ligados na alta tensão a partir de janeiro de 2024.

Também há uma Consulta Pública que propõe o acesso para aqueles que estão na baixa tensão – caso dos consumidores residenciais. “De acordo com a proposta da CCEE levada ao debate, todas as unidades comerciais e industriais do País poderão acessar o mercado livre a partir de 2026. Por fim, os consumidores residenciais poderão migrar a partir de 2028. Este é o futuro do setor elétrico brasileiro, com liberdade de escolha para todos”, afirma Altieri.

As entidades que representam o setor defendem a necessidade de que a liberalização ocorra de forma sustentável, contínua e previsível. “Essa é uma mudança muito importante, não só para o setor, mas também para o País. Precisamos nos assegurar de que toda a estrutura legal, regulatória e operacional esteja adequada para a expansão do ambiente nos próximos anos”, diz o presidente da CCEE.

A Abraceel também espera que o Ambiente de Contratação Livre seja disponibilizado para toda a população. “O principal desafio é avançar na abertura do mercado de energia, de forma que todos os consumidores tenham o direito de escolher o fornecedor e as condições da compra de energia elétrica, buscando as melhores opções para cada um”, conclui Rodrigo Ferreira.