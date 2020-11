Mercado Livre terá quatro aviões para entregas no Brasil a partir da Black Friday

O Mercado Livre, em parceria com as empresas aéreas Azul, Latam, Sideral e Total, terá, a partir deste mês, quatro aviões dedicados à empresa, sete dias por semana, com o objetivo de agilizar as entregas. A iniciativa, chamada de Meli Air, já estará em funcionamento para a Black Friday 2020, no próximo dia 27. O comércio eletrônico aposta em alta nas vendas na data.

Leia Também Magalu surfa onda de otimismo com varejo e vira 6ª ação mais valiosa da Bolsa

Um dos objetivos da parceria é aumentar a quantidade de produtos na categoria chamada de Full - são as compras entregues de um dia para o outro. Os produtos desse segmento ficam nos centros da distribuição da empresa, localizados em São Paulo e na Bahia.

A iniciativa faz parte do investimento previsto pelo Mercado Livre para 2020, de R$ 4 bilhões. O aporte chegou a ser colocado em dúvida pela própria empresa em abril deste ano, no início dos efeitos econômicos da pandemia de covid-19.

No balando do terceiro trimestre, divulgado nesta semana, a empresa registrou lucro líquido de US$ 15,035 milhões, ante prejuízo de US$ 146 milhões visto um ano antes. A receita líquida foi de US$ 1,11 bilhão no terceiro trimestre, crescimento de 85% sobre o resultado apresentado mesmo período do no ano passado.

De acordo com a companhia, o número de usuários na plataforma ultrapassou 76 milhões. De julho a setembro, foram vendidos mais de 205 milhões de itens e mais de 300 milhões de anúncios foram postados na plataforma.