Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado mostra otimismo sobre rumo do Ibovespa

O mercado financeiro está mais otimista sobre o desempenho do Ibovespa na próxima semana (25 a 29 de novembro), segundo o Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte.

Entre 21 participantes, 57,14% acreditam em alta para as ações, porcentual maior do que os 45,45% registrados na pesquisa anterior. Por outro lado, a percepção de perdas para o índice recuou de 27,27% para 9,52%. Por fim, os que veem estabilidade para o índice representam 33,33% daquele universo, contra 27,27% no último Termômetro.

O Ibovespa apurou valorização de 2% nesta semana, tendo o melhor desempenho semanal entre os 20 principais índices acionários mundiais, de acordo com relatório do Rabobank.

A próxima semana é mais curta para o mercado em Wall Street, pois na quinta-feira, 28, é feriado nos Estados Unidos, Dia de Ação de Graças. No dia seguinte, a Black Friday marca o início da temporada de compras de Natal.

Entre os dados econômicos, o destaque da agenda norte-americana é a divulgação do PIB do terceiro trimestre (leitura preliminar), na quarta-feira, quando também sai o índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida preferida de inflação do Federal Reserve (banco central americano), referente a outubro.

Segundo economistas do Bradesco, o mercado estará atento também ao andamento das negociações comerciais entre EUA e China. “Com a aproximação da data de incidência de novo aumento de tarifas de importação de produtos chineses, marcado para 15 de dezembro, o mercado continuará atento ao tema”, afirma o banco .

No Brasil, saem dados fiscais e a taxa de desemprego da Pnad Contínua, referentes a outubro.