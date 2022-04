Mercado reage bem a nomeações na Petrobras, e analistas veem manutenção da política de preços

O mercado financeiro reagiu com tranquilidade na manhã desta quinta-feira, 7, às mudanças no comando da Petrobras anunciadas na quarta - o governo federal indicou José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal e Marcio Andrade Weber para presidir o conselho de administração. Às 11h04 desta quinta, as ações da petroleira subiam 2%.

"Parece que o mercado gostou dos indicados, por terem uma linha mais técnica", avalia Joaquim Sampaio, portfólio manager e sócio da RPS Capital.

Leia Também Governo indica José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras

"O nome [de Coelho] foi bem recebido pelo mercado, inclusive com elogio da escolha pelo atual CEO da Petrobras, Silva e Luna. Ele atende os critérios impostos pelas regras de compliance da empresa, além de ter bom relacionamento político e no setor de energia", afirma o analista Pedro Galdi, da Mirae Asset. "Não aguardamos nenhuma mudança em relação a política de reajustes de preços da empresa e na sua estratégia de desinvestimentos."

Coelho já ocupou cargos técnicos importantes de petróleo e gás no governo, apontam os analistas Vicente Falanga e Gustavo Sadka em relatório do Bradesco BBI."Weber também é um nome altamente técnico, tendo trabalhado na Petrobras por 16 anos e tendo contribuído para o desenvolvimento da Bacia de Campos e nas atividades internacionais da Petrobras. Possui também sólida experiência no setor privado", afirmam ainda os analistas.

O Bradesco BBI avalia que até as eleições haverá pouco tempo para tentar implementar quaisquer mudanças na política de preços da Petrobras, e a abordagem deve ser muito semelhante às que estão sendo implementadas até agora.

"Nós acreditamos que as nomeações e o processo destacam a governança da empresa e independência e reiteramos nossa visão positiva sobre a Petrobras, vendo o risco fortemente inclinado para o lado positivo, com rendimentos de dividendos trimestrais de 5% a 7%", destacam em relatório do UBS BB os analistas Luiz Carvalho, Matheus Enfeldt e Tasso Vasconcellos.

Eles destacam que Weber já era membro do Conselho da Petrobras e por isso acreditam que o movimento pode ser visto positivamente pelo mercado e pode ter sido parcialmente esperado (seu nome foi mencionado por vários investidores esta semana).

"Vemos que Weber pode contribuir para a continuidade da estratégia da Petrobras e proporcionar alguma estabilidade em um período de mudanças, especialmente antes das eleições", afirmam os analistas.

Já Coelho traz uma longa experiência no setor de energia, avaliam os analistas do UBS BB, tendo trabalhado na Empresa Brasileira de Pesquisa Energética (EPE), como Secretário de Petróleo, Natgas e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e como Presidente do Conselho da PPSA.

"Dado seu histórico mais no lado técnico e papel no PPSA (que trata da comercialização da participação do governo no campos do pré-sal), não esperamos nenhuma interferência na estratégia e foco em andamento", avaliam.

O banco manteve recomendação de compra para as ações da Petrobras, com preço-alvo de R$ 44 tanto para o papel ordinário quanto para o preferencial, o que corresponde a um potencial de valorização de 26% e 36% de valorização, respectivamente.